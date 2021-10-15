Співробітник «Укропошти» готовий вакцинуватися за мільярд євро

Заявник вважає, що той, хто змушує вакцинуватися, має нести матеріальну відповідальність за можливі наслідки

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський оприлюднив заяву одного свого співробітника, який висунув умову, за якої готовий вакцинуватися проти Covid-19: у разі виникнення поствакцинальних ускладнень йому мають гарантувати компенсацію в розмірі 1 мільярда євро.

«Як ви думаєте, навіщо топ-менеджерам така висока зарплата? Для того, щоб якщо що, я міг виплатити мільярд євро шкоди працівнику, який тільки на таких умовах згоден вакцинуватися. А якщо раптом будуть побічні ефекти, такі як: невпинний пронизливій крик, висока температура, гранично висока температура, припустимо висока температура без зазначення величини тощо (Закон України один тисяча шістсот сорок п'ять-ІІІ «Про Захист населення від інфекційних хвороб»), то я йому повинен компенсувати 1 мільярд євро. А якщо ні, то чекає мене казенний дім і 365 стаття кримінального кодексу за примусову вакцинацію», – жартує Ігор Смілянський.

Топменеджер додає, що тепер знає, чому політики і експерти кричать на різних шоу – «це у них побічний ефект від щеплення».

В оприлюднених фрагментах листа зокрема йдеться про те, що 8 жовтня 2021 р. на службову електронну пошту працівник отримав листа від Ігоря Смілянського з інформацією, що невакциновані працівники будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати до закінчення карантину або здійснення вакцинації.

Автор оприлюдненої заяви перерахував можливі побічні реакції на вакцину проти Covid-19 і нагадав, що примус до вакцинації і медичних експериментів та шантаж відсторонити від виконання роботи без збереження заробітної плати за відмову від участі в експерименті є неприпустимим.

«Відмова від участі в медичних експериментах не може бути підставою для відсторонення мене від роботи, позбавлення премії або дискримінації мене як працівника. Крім усього іншого, в примусі співробітників до вакцинації і участі в медичному експерименті явно вбачається склад правопорушень, передбачених статтею 365 Кримінального кодексу України: самоуправство та перевищення службових повноважень», – сказано в заяві.

Натомість Ігор Смілянський звернув увагу на те, що заяву надруковано на друкарській машинці.

«Це щоб Білл Гейтс випадково через Microsoft Word не чипував його. Так що нас так просто не візьмеш», – жартує топменеджер.

Нагадаємо, у деяких відділеннях «Укрпошти» запрацювали пункти вакцинації.

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