Керівник «Укрпошти» анонсував скорочення штату і закликав працівників не розпускати сльози і соплі

Ігор Смілянський каже про небажання персоналу працювати на повну ставку

«Укрпошта» прагне до того, щоб у компанії працювала менша кількість людей, але з більш високими заробітками. Про це заявив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

«Ми йдемо до того, що у нас буде менша кількість людей, але вони будуть більш високооплачувані. Простий приклад: три листоноші по 0,3 ставки або один, але на повну ставку. Але ті люди, які зараз працюють в компанії, просто не готові переходити на повну ставку навіть із підвищенням окладу. Вони звикли, що працюють три дні, а два дні з онуком чи на іншій роботі… Ось ці сльози і соплі в соцмережах: «Я працюю на 0,2 ставки»… Так ми ж пропонуємо, перейдіть на повну. Не всі хочуть», – сказав він.

Крім того, Смілянський наголосив на проблемах, пов’язаних з автоматизацією діяльності компанії.

«Спробуй, знайди людину, що працює в селі на комп’ютері, а не на рахівницях і папірці. Якщо ми хочемо знайти технічно підкованих людей, які дійсно готові працювати, – потрібні більш високі зарплати», – пояснив топменеджер.

«Але одна справа, коли ти запрошуєш людини і кажеш, дивись, система легка, прямо як на iPhone, можеш за день навчитися, і далі будеш працювати. І не просто працювати, а кожен день в кутку екрану бачити, яку ти премію заробив. […] Тому ми стільки зусиль зараз вкладаємо саме в IT, у процеси, у поліпшення логістики. Не тому, що вони завтра дадуть ефект, а тому що я розумію, що ринок праці краще не стане. Якщо я буду конкурувати з полуницею у Польщі, нічим хорошим це не закінчиться», – сказав Смілянський.

Він також зазначив, що дуже багато фахівців не готові йти у держсектор, особливо на керівні посади.

«Держсектор накладає великі особистісні ризики за прийняття рішень. Тому для роботи тут потрібне велике бажання», – зазначив гендиректор «Укрпошти».

Нагадаємо, державна «Укрпошта» і ТОВ «Тетра інвест» підписали контракт зі створення першого логістично-сортувального центру нового зразка – найближчим часом підрядник зможе приступити до процесу будівництва.

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