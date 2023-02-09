Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Японська розвідка підрахувала російських генералів, знищених в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Японська розвідка підрахувала російських генералів, знищених в Україні
фото ілюстративне

Загибель генералів значно послаблює бойовий дух солдатів

Понад 20 російських генералів, ймовірно, загинули на війні, яку Росія розв'язала проти України. Про це повідомляє Nikkei з посиланням на дані розвідки Японії, отримані у співпраці зі США та країнами Європи. 

Японський генерал у відставці, колишній начальник штабу Сухопутних сил Кієфумі Іват вважає, що це число дуже велике. Адже загибель генералів послаблює бойовий дух солдатів.

Також у розвідці припускають, що для того, щоб виявити командування РФ Збройні сили України могли використовувати сигнали мобільних телефонів. За іншою версією, українські партизани на окупованих територіях допомагають ЗСУ виявляти росіян.

Нагадаємо, що у серпні минулого року британська розвідка повідомляла про 10 російських генералів, які загинули в Україні.

У ніч на на 6 лютого в зоні бойових дій в Україні було вбито генерал-майора ВДВ Росії Дмитра Ульянова. 

До слова, триває 351-ша доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

Теги: розвідка ЗСУ окупанти росія Японія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генерал Дмитро Ульянов командував полком мобілізованих із Татарстану
ЗСУ знищили російського генерала-десантника
7 лютого, 07:24
Російський генерал сказав правду про війну, яку розв'язала Росія
Російський генерал заявив, що армія РФ не в змозі проводити наступальні операції
28 сiчня, 19:27
Розвідка Британії описала тактику боїв за дельту Дніпра
Розвідка Британії описала тактику боїв за дельту Дніпра
Вчора, 08:39

Події в Україні

Важкі бої поблизу Бахмута та скидання гранат на Сумщину: яка ситуація в регіонах
Важкі бої поблизу Бахмута та скидання гранат на Сумщину: яка ситуація в регіонах
Японська розвідка підрахувала російських генералів, знищених в Україні
Японська розвідка підрахувала російських генералів, знищених в Україні
Росія буде наступати. Генсек НАТО звернувся до союзників
Росія буде наступати. Генсек НАТО звернувся до союзників
Хвилина мовчання: згадаймо телеоператора Павла Тимошенка
Хвилина мовчання: згадаймо телеоператора Павла Тимошенка
Коли в Україні можуть припинитися активні бойові дії: прогноз розвідки Британії
Коли в Україні можуть припинитися активні бойові дії: прогноз розвідки Британії
Франція та Німеччина висловили підтримку Україні, росіяни вдарили по східних областях – головне за ніч
Франція та Німеччина висловили підтримку Україні, росіяни вдарили по східних областях – головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Тривога кілька хвилин: Путін почув потужну промову Зеленського (мапа)
25K
«Де свині зі свастиками?». Кислиця різко відреагував на заяву музиканта Pink Floyd на Радбезі ООН
17K
Хвилина мовчання: згадаймо телеоператора Павла Тимошенка
15K
У Німеччині занепокоєні поставками танків Leopard 2 Україні – Bloomberg
13K
Чому нас вчить кейс Арестовича?
11K
Окупанти розпочали великий наступ: ISW прогнозує контратаку ЗСУ

Новини

Росія підготувала тисячі одиниць техніки для великого наступу – ЗМІ
Сьогодні, 07:27
На Донбасі окупанти наступають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:57
У Німеччині занепокоєні поставками танків Leopard 2 Україні – Bloomberg
Сьогодні, 00:31
Зеленський у Лондоні та $400 млн допомоги від Швеції. Головне за 8 лютого
Вчора, 22:12
ДБР зловило на хабарі ексначальника митного поста «Чорноморськ-порт»
Вчора, 22:06
Міноборони удосконалить військово-лікарські комісії: п'ять напрямків
Вчора, 21:48

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту