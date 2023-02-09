Японська розвідка підрахувала російських генералів, знищених в Україні

Загибель генералів значно послаблює бойовий дух солдатів

Понад 20 російських генералів, ймовірно, загинули на війні, яку Росія розв'язала проти України. Про це повідомляє Nikkei з посиланням на дані розвідки Японії, отримані у співпраці зі США та країнами Європи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Японський генерал у відставці, колишній начальник штабу Сухопутних сил Кієфумі Іват вважає, що це число дуже велике. Адже загибель генералів послаблює бойовий дух солдатів.

Також у розвідці припускають, що для того, щоб виявити командування РФ Збройні сили України могли використовувати сигнали мобільних телефонів. За іншою версією, українські партизани на окупованих територіях допомагають ЗСУ виявляти росіян.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що у серпні минулого року британська розвідка повідомляла про 10 російських генералів, які загинули в Україні.

У ніч на на 6 лютого в зоні бойових дій в Україні було вбито генерал-майора ВДВ Росії Дмитра Ульянова.

До слова, триває 351-ша доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.