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З’явилися нові кадри загибелі американського волонтера в Бахмуті (відео)

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
З’явилися нові кадри загибелі американського волонтера в Бахмуті (відео)
стоп-кадр

Відео з керованим російським ударом, що призвів до загибелі Піта Ріда, розповсюдив телеканал CNN

Запис, який, вочевидь, було зроблено на камеру автомобільного відеореєстратора, став доступним громадськості, завдяки телеканалу CNN.

«Це останні секунди перед тим, як волонтери-медики в Україні, включно з американцем Пітом Рідом, що знаходяться тут, у білому фургоні, потраплять під атаку», – коментує за кадром те, що відбувається ведучий CNN.

Ці моторошні кадри російських злочинів лише підтверджують те, про що раніше написало видання The New York Times. Російський удар, що призвів до загибелі американського волонтера, швидше за все був навмисним. Покадровий аналіз показав, що удар був завданий протитанковою керованою ракетою «Корнет» з лазерним наведенням, яка має дальність дії близько трьох миль. Видання наголошує, що з такої зброї зазвичай стріляють, тільки якщо військовий бачить та обирає ціль. 

Нагадаємо, що внаслідок цього удару 2 лютого загинув американський волонтер Піт Рід, коли допомагав місцевим мешканцям.

Теги: волонтер обстріл Бахмут США

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