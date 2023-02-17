5% українців втратили близьких на війні

Кожен шостий має родича, про місцезнаходження якого не знає

17% українців мають серед близьких родичів таких, з якими втратили контакт і не знають, де вони зараз знаходяться; близько 5% співвітчизників мають серед близьких загиблих внаслідок війни, а 3% – незаконно вивезених у Росію чи на окуповані території. Про це свідчать дані дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Майже кожен десятий респондент зазначив, що особисто або близькі родичі зазнали поранення, каліцтва через війну. 66% з них зафіксували факти поранення документально. Крім того, 46% українців повідомили, що за час війни стан їхнього фізичного здоров’я не змінився, у 32% він скоріше погіршився, у 21% – значно погіршився.

Кожен десятий респондент має пошкодження або руйнування житла: 2% зазначили, що їхнє помешкання зазнало руйнувань і непридатне до життя, 6% - мають часткове пошкодження, 2% - було зруйноване, але вже відновлене. У більшості (86%) житло не зазнало змін. Серед мешканців зони бойових дій 9% зазначили, що їхні помешкання зруйновані, 20% – частково пошкоджені. На деокупованих територіях зруйноване житло у 5% опитаних, частково пошкоджене – у 14%, було пошкоджене, але вже відремонтоване – у 5%.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У питанні застосування амністії для різних категорій мешканців окупованих територій, стосовно яких було встановлено факти колаборації з ворогом, відносна більшість вважають можливою амністію для вчителів, лікарів, соціальних працівників (68%), керівників місцевих комунальних установ (58%) та керівників місцевих підприємств, банків, організацій (51%). Амністію для журналістів місцевих ЗМІ допускають 38%, не допускають - 57%. Амністію для членів місцевих політичних партій та учасників незаконних збройних формувань допускають більше 20%, проти цього – більше 70%. Для чиновників місцевих органів влади та представників силових органів амністію вважають можливою менше 20%, близько 80% - неможливою.

Цікаво, що самосуд у випадку воєнних злочинів проти України вважають виправданим майже 40%, мають протилежну думку - 55%.