5% українців втратили близьких на війні
Кожен шостий має родича, про місцезнаходження якого не знає
17% українців мають серед близьких родичів таких, з якими втратили контакт і не знають, де вони зараз знаходяться; близько 5% співвітчизників мають серед близьких загиблих внаслідок війни, а 3% – незаконно вивезених у Росію чи на окуповані території. Про це свідчать дані дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».
Майже кожен десятий респондент зазначив, що особисто або близькі родичі зазнали поранення, каліцтва через війну. 66% з них зафіксували факти поранення документально. Крім того, 46% українців повідомили, що за час війни стан їхнього фізичного здоров’я не змінився, у 32% він скоріше погіршився, у 21% – значно погіршився.
Кожен десятий респондент має пошкодження або руйнування житла: 2% зазначили, що їхнє помешкання зазнало руйнувань і непридатне до життя, 6% - мають часткове пошкодження, 2% - було зруйноване, але вже відновлене. У більшості (86%) житло не зазнало змін. Серед мешканців зони бойових дій 9% зазначили, що їхні помешкання зруйновані, 20% – частково пошкоджені. На деокупованих територіях зруйноване житло у 5% опитаних, частково пошкоджене – у 14%, було пошкоджене, але вже відремонтоване – у 5%.
У питанні застосування амністії для різних категорій мешканців окупованих територій, стосовно яких було встановлено факти колаборації з ворогом, відносна більшість вважають можливою амністію для вчителів, лікарів, соціальних працівників (68%), керівників місцевих комунальних установ (58%) та керівників місцевих підприємств, банків, організацій (51%). Амністію для журналістів місцевих ЗМІ допускають 38%, не допускають - 57%. Амністію для членів місцевих політичних партій та учасників незаконних збройних формувань допускають більше 20%, проти цього – більше 70%. Для чиновників місцевих органів влади та представників силових органів амністію вважають можливою менше 20%, близько 80% - неможливою.
Цікаво, що самосуд у випадку воєнних злочинів проти України вважають виправданим майже 40%, мають протилежну думку - 55%.
Про дослідження
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.
Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.
Терміни проведення: 23-26 грудня 2022 р.
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