Путін хоче переговорів? Президент Литви попередив про небезпеку
За словами литовського президента, готовність до переговорів – це тактичний прийом РФ
Західні ЗМІ почали поширювати тезу про те, що Росія готова до переговорів з Україною. На тлі таких новин президент Литви Гітанас Науседа попередив, що країна-агресор може імітувати свою готовність до діалогу. Про це повідомляє Delfi.
За словами політика, готовність до переговорів це тактичний прийом РФ, який вона може використати, аби в майбутньому «твердіше стати на ноги й завдати нового удару з новою силою».
Науседа зазначив щодо переговорів з Росією: останнє слово залишається за Україною, а право їх проводити належить президентові Володимиру Зеленському.
«Країна, яка принесла так багато жертв і так багато втратила, має перше моральне право самостійно ухвалити рішення, чи починає вона переговори та на яких умовах вона веде перемовини. Ніхто інший не має вирішального голосу в цьому питанні», – наголосив політик.
Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни йдеться, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у чесних переговорах, попри повідомлення про те, що західні офіційні особи стають прихильнішими до ідеї щодо припинення війни в Україні.
До слова, заяви російського диктатора Володимира Путіна про зацікавленість у припиненні вогню більше спрямовані на те, щоб затримати і перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу для України.
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