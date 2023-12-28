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Путін хоче переговорів? Президент Литви попередив про небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін хоче переговорів? Президент Литви попередив про небезпеку
Науседа каже, путін хоче використати переговори, аби в майбутньому «твердіше стати на ноги й завдати нового удару з новою силою»
фото з відкритих джерел

За словами литовського президента, готовність до переговорів – це тактичний прийом РФ

Західні ЗМІ почали поширювати тезу про те, що Росія готова до переговорів з Україною. На тлі таких новин президент Литви Гітанас Науседа попередив, що країна-агресор може імітувати свою готовність до діалогу. Про це повідомляє Delfi.

За словами політика, готовність до переговорів це тактичний прийом РФ, який вона може використати, аби в майбутньому «твердіше стати на ноги й завдати нового удару з новою силою». 

Науседа зазначив щодо переговорів з Росією: останнє слово залишається за Україною, а право їх проводити належить президентові Володимиру Зеленському.

«Країна, яка принесла так багато жертв і так багато втратила, має перше моральне право самостійно ухвалити рішення, чи починає вона переговори та на яких умовах вона веде перемовини. Ніхто інший не має вирішального голосу в цьому питанні», – наголосив політик.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни йдеться, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у чесних переговорах, попри повідомлення про те, що західні офіційні особи стають прихильнішими до ідеї щодо припинення війни в Україні.

До слова, заяви російського диктатора Володимира Путіна про зацікавленість у припиненні вогню більше спрямовані на те, щоб затримати і перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу для України.

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Теги: путін війна росія Литва президент

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