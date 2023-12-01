Головна Країна Політика
search button user button menu button

Генерал Муженко роз’яснив, навіщо Росії насправді потрібні перемовини

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Генерал Муженко роз’яснив, навіщо Росії насправді потрібні перемовини
Колишній головком назвав хитрістю розмови Росії щодо необхідності перемовин
фото з відкритих джерел

«Про якусь заморозку не повинно бути мови»

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв’ю BBC заявив, що розмови Росії щодо необхідності перемовин – це хитрість країни-агресорки. На його думку, вона використає це для того, щоб перепочити та посилити свої спроможності, а потім «вирішити деякі питання».

«Наприклад – оволодіти повністю територією Донецької та Луганської областей. Луганська там зрозуміло, практично все вже під їхнім контролем. А от Донецька область, про яку вони говорять. А взагалі прийнято рішення їхньої Державною думою про включення в склад Російської Федерації чотирьох областей, в тому числі Херсонської та Запорізької, – вони навіть не вийшли на адміністративні кордони, що є порушенням всіх міжнародних правил і договорів», – підкреслив генерал.

Муженко також нагадав, що Путін підписав проєкт оборонного бюджету, який на 70% більший за бюджет 2023 року, і в 2,3 рази вищий за бюджет 2022 року.

«То він готується до перемир'я чи до війни? Я думаю, що до війни. Тому про якусь заморозку, я думаю, не повинно бути мови», – заявив колишній головком.

Як повідомляє NBC News, офіційні особи США та ЄС почали негласно обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з Росією. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів з Росією і з цього приводу з боку західних партнерів на нього не чиниться жодного тиску.

До слова, у Державному департаменті США заявили, що про жодні підштовхування України до мирних переговорів із Росією не може йтися. Рішення про перемовини з РФ може приймати лише українська сторона.

Читайте також: США хоче примусити Кремль до переговорів?
Теги: путін Віктор Муженко війна переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запорізька АЕС під російською окупацією з березня 2022 року
Експерти МАГАТЕ зафіксували запуск ракет поблизу Запорізької АЕС
29 листопада, 07:13
Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків на Запоріжжі
Атака на Харківщину та 127 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
23 листопада, 09:48
Російський диктатор Володимир Путін і президент Ірану Ібрагім Райсі
Аналітики ISW назвали зброю, яку Іран може передати Росії
23 листопада, 08:00
Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення
На «пончиках» та з фламінго. Прикордонники на Закарпатті викрили ухилянтів (фото)
17 листопада, 19:36
Путін запевняє, що не війна в Україні це не заздалегідь спланована акція
Путін розказав, коли він надумав напасти на Україну
17 листопада, 18:49
Генсек НАТО наголосив, що Україна має зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і підтримати її – в інтересах НАТО
Столтенберг: не можна дозволити Путіну перемогти. Слід посилити підтримку України
14 листопада, 11:33
«Вагнерівці» розгорнулися в Скадовську
Стало відомо, де зараз воюють колишні «вагнерівці»
12 листопада, 16:12
Наслідки рашистської атаки на Україну
Атака дронів на Київщину та 115 вибухів на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах
10 листопада, 11:06
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
38 бойових зіткнень за добу: ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту
2 листопада, 19:12

Політика

Генерал Муженко роз’яснив, навіщо Росії насправді потрібні перемовини
Генерал Муженко роз’яснив, навіщо Росії насправді потрібні перемовини
Мін'юст розкуркулює синів комуніста Симоненка: список майна, яке можуть втратити спадкоємці
Мін'юст розкуркулює синів комуніста Симоненка: список майна, яке можуть втратити спадкоємці
Стало відомо, хто заборонив Порошенку виїхати за кордон
Стало відомо, хто заборонив Порошенку виїхати за кордон
Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів
Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів
Вибори в Україні: Зеленський зробив нове оголошення
Вибори в Україні: Зеленський зробив нове оголошення
Порошенка не випустили з України. Скандал на кордоні (відео)
Порошенка не випустили з України. Скандал на кордоні (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Конструктивна відповідь на питання Мар'яни Безуглої
45K
Одна із областей посилює перевірку всіх військовозобов'язаних
43K
Демобілізація військових через півтора року після призову: зареєстровано законопроєкт
11K
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8731
Новий церковний календар на грудень. Коли святкуємо Миколая та Різдво
7590
Окупанти продають квартири в Маріуполі: яка ціна

Новини

Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:47
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 грудня
Сьогодні, 03:42
ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
Сьогодні, 03:31
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Вчора, 15:34

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua