Генерал Муженко роз’яснив, навіщо Росії насправді потрібні перемовини

«Про якусь заморозку не повинно бути мови»

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв’ю BBC заявив, що розмови Росії щодо необхідності перемовин – це хитрість країни-агресорки. На його думку, вона використає це для того, щоб перепочити та посилити свої спроможності, а потім «вирішити деякі питання».

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«Наприклад – оволодіти повністю територією Донецької та Луганської областей. Луганська там зрозуміло, практично все вже під їхнім контролем. А от Донецька область, про яку вони говорять. А взагалі прийнято рішення їхньої Державною думою про включення в склад Російської Федерації чотирьох областей, в тому числі Херсонської та Запорізької, – вони навіть не вийшли на адміністративні кордони, що є порушенням всіх міжнародних правил і договорів», – підкреслив генерал.

Муженко також нагадав, що Путін підписав проєкт оборонного бюджету, який на 70% більший за бюджет 2023 року, і в 2,3 рази вищий за бюджет 2022 року.

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«То він готується до перемир'я чи до війни? Я думаю, що до війни. Тому про якусь заморозку, я думаю, не повинно бути мови», – заявив колишній головком.

Як повідомляє NBC News, офіційні особи США та ЄС почали негласно обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів з Росією і з цього приводу з боку західних партнерів на нього не чиниться жодного тиску.

До слова, у Державному департаменті США заявили, що про жодні підштовхування України до мирних переговорів із Росією не може йтися. Рішення про перемовини з РФ може приймати лише українська сторона.