Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький

Серед організаторів блокади – фірми польських перевізників, які довгий час працювали із Росією і Білоруссю

Політик звертає увагу, що останні події у Польщі повністю відповідають «плану Медведєва», який передбачає знищення і України, і Польщі

Протестами на кордоні керують ляльководи з Москви за допомогою російської агентури, місцевих «корисних ідіотів» і за повної бездіяльності польської влади. Про це народний депутат Микола Княжицький розповів у черговому випуску тижневика «Княжицький. Політика».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Політик звертає увагу, що останні події у Польщі повністю відповідають «плану Медведєва», який передбачає знищення і України, і Польщі.

Дмітрій Медведєв 4 листопада опублікував статтю під заголовком «Польща: мегаломанія, комплекс неповноцінності і фантомні болі імперії, яка не відбулася», в якій розглядає російсько-польські, українсько-польські стосунки та нібито загрози, які виходять з Польщі, – від окупації Західної України до споконвічного антагонізму «польських панів» і «українських холопів».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Насправді, це п'ять стратегічних напрямів, на проходження яких Росія намагається штовхати Польщу за допомогою проросійських сил, своєї агентури і «корисних ідіотів»», – зазначає Микола Княжицький.

За «випадковим» збігом обставин – блокування кордону розпочалося за два дні після публікації статті.

А серед організаторів – фірми польських перевізників, які довгий час працювали із Росією і Білоруссю.

Тезам із «плану Медведєва» відповідають і заяви близьких до проросійської партії «Конфедерація» політиків про «польський Львів», кампанії у соцмережах щодо «правди про Волинь» або «невдячності українців» за велику допомогу Польщі після повномасштабного вторгнення Росії, визначення комуністичного злочину Операції «Вісла» «вимушеним заходом» тощо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Але існує інша Польща, інші поляки, вйони в більшості – це їхні представники формуватимуть нову польську владу. От з ними ми відновимо добросусідські і по-справжньому дружні відносини. І тим самим зірвемо реалізацію планів Кремля зі знищення України, Польщі і всієї Європи», – резюмує політик.