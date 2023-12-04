Головна Новини
search button user button menu button

Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Серед організаторів блокади – фірми польських перевізників, які довгий час працювали із Росією і Білоруссю
фото з відкритих джерел

Політик звертає увагу, що останні події у Польщі повністю відповідають «плану Медведєва», який передбачає знищення і України, і Польщі

Протестами на кордоні керують ляльководи з Москви за допомогою російської агентури, місцевих «корисних ідіотів» і за повної бездіяльності польської влади. Про це народний депутат Микола Княжицький розповів у черговому випуску тижневика «Княжицький. Політика». 

Політик звертає увагу, що останні події у Польщі повністю відповідають «плану Медведєва», який передбачає знищення і України, і Польщі.

Дмітрій Медведєв 4 листопада опублікував статтю під заголовком «Польща: мегаломанія, комплекс неповноцінності і фантомні болі імперії, яка не відбулася», в якій розглядає російсько-польські, українсько-польські стосунки та нібито загрози, які виходять з Польщі, – від окупації Західної України до споконвічного антагонізму «польських панів» і «українських холопів».

«Насправді, це п'ять стратегічних напрямів, на проходження яких Росія намагається штовхати Польщу за допомогою проросійських сил, своєї агентури і «корисних ідіотів»», – зазначає Микола Княжицький.

За «випадковим» збігом обставин – блокування кордону розпочалося за два дні після публікації статті.

А серед організаторів – фірми польських перевізників, які довгий час працювали із Росією і Білоруссю.

Тезам із «плану Медведєва» відповідають і заяви близьких до проросійської партії «Конфедерація» політиків про «польський Львів», кампанії у соцмережах щодо «правди про Волинь» або «невдячності українців» за велику допомогу Польщі після повномасштабного вторгнення Росії, визначення комуністичного злочину Операції «Вісла» «вимушеним заходом» тощо.

«Але існує інша Польща, інші поляки, вйони в більшості – це їхні представники формуватимуть нову польську владу. От з ними ми відновимо добросусідські і по-справжньому дружні відносини. І тим самим зірвемо реалізацію планів Кремля зі знищення України, Польщі і всієї Європи», – резюмує політик.

Тижневик «Княжицький. Політика» виходить на YouTube-каналі Миколи Княжицького: наприкінці кожного тижня політик коментує найбільш актуальні та значущі для нашої країни суспільні теми та події.
Читайте також:
Теги: Микола Княжицький росія Польща Дмитро Медведєв кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економіка Росії досі не зазнала краху. Але чи є у неї майбутнє?
Ріст економіки РФ на 3%. А Путін не блефує?
21 листопада, 09:09
«Китай – це 30% експорту і 34% імпорту для РФ»
Китайсько-російські стосунки. Міфи, в які ми даремно повірили
30 листопада, 07:06
Елементи виготовлення взуття відсутні у переліку підсанкційних товарів подвійного призначення
ЄС продає росіянам продукцію для забезпечення армії: спливли факти на мільйони доларів
20 листопада, 12:11
Протистояння з Росією не закінчиться, стверджує полковник ЗСУ
Скільки триватиме війна в Україні: полковник ЗСУ зробив прогноз
11 листопада, 16:44
Автори статті вважають, що США мають спонукати Україну до перемовин
Авторитетне американське видання опублікувало статтю про «замороження» війни в Україні
18 листопада, 19:31
Словаччина вслід за Польщею блокувала кордон із Україною
Страйк словацьких перевізників: яка ситуація на кордоні
22 листопада, 09:39
Росіяни на велосипедах намагаються прорватись крізь кордон із Фінляндією
«Гірше ще попереду»: фахівець з міграції спрогнозував події на російсько-фінському кордоні
21 листопада, 18:09
Українець перебував у Польщі з січня по березень 2023 року (його заарештували в березні)
Українець у Польщі шпигував на користь РФ: вирок суду
30 листопада, 17:00
Литва хоче знову уніфікувати санкції проти РФ та Білорусі
Литва хоче знову уніфікувати санкції проти РФ та Білорусі
28 листопада, 17:24

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Чому Путін пішов війною на Україну? Financial Times назвала несподівану причину
24K
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
20K
Американський генерал пояснив, чому Байден уникає деяких слів про Україну
14K
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Прогноз курсу валют на 2024 рік: економіст розповів, що буде з доларом
11K
Демобілізація в Україні: комбат розповів, чи реально замінити бійців, які воюють з перших днів

Новини

Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Сьогодні, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Сьогодні, 04:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua