ISW проаналізував «сигнали» Путіна про готовність зупинити війну

ISW спостерігав подібні зусилля Кремля, щоб ввести в оману західних політиків і змусити Україну вести переговори з Росією взимку 2022-2023 років

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про зацікавленість у припиненні вогню більше спрямовані на те, щоб затримати і перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу для України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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На думку військових аналітиків, Путін серйозно не зацікавлений у завершенні війни, окрім як повної перемоги Росії.

ISW спостерігав подібні зусилля Кремля, щоб ввести в оману західних політиків і змусити Україну вести переговори з Росією взимку 2022-2023 років.

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Повідомляється, що це робиться для того, щоб фактично перенаправити увагу Заходу на гіпотетичні переговори замість того, щоб забезпечити Україну достатньою кількістю озброєння перед її весняно-літнім контрнаступом.

Кремль, ймовірно, використовує приховані канали для досягнення такого ефекту на тлі дебатів щодо надання подальшої військової допомоги Україні.

Як повідомлялося, попри заяви про наміри продовжувати війну в Україні, російський президент Володимир Путін дипломатичними каналами висловлює готовність до припинення вогню та переговорів.

За словами співрозмовників видання, Путін ще від вересня натякає на готовність до перемир'я, яке б зупинило бойові дії на поточних позиціях. Ще рік тому, восени 2022 року, додають американські чиновники, Путін цікавився угодою про припинення вогню після того, як Україна розгромила російську армію на північному сході країни.

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Путін дав зрозуміти, що він задоволений захопленою територією України та готовий до перемир'я.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький вказав на дві ключові фобії Кремля – це зміна режиму в Москві та розпад країни на тлі контрольованої поліцейської держави.