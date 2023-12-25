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Навальний знайшовся через 20 днів після зникнення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Навальний знайшовся через 20 днів після зникнення
Навальний перебуває у ВК-3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу
фото: DW

Тривалий час місце перебування Навального залишалося невідомим

Російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває у виправній колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу РФ. Про це повідомила прессекретарка політика Кіра Ярмиш.

«Ми знайшли Олексія Навального. Він перебуває у ВК-3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу. Сьогодні його бачив адвокат. Олексій у порядку», – написала Ярмиш.

Селище Харп (у перекладі з ненецької «Північне сяйво») розташоване у відрогах гір Полярного Уралу, на річці Собі, за 60 км на північ від полярного кола. За 30 км від Харпа розташоване місто Лабитнангі, де у колонії п’ять років перебував український політв’язень Олег Сенцов.

Як повідомлялося, ув'язненого у РФ Олексія Навального, якого називають «російським опозиціонером», вивели з колонії, де він відбував ув'язнення. Тривалий час місце його перебування залишалося невідомим.

До слова, суддя Жовтневого районного суду в російському Володимирі зупинила розгляд позовів опозиціонера Олексія Навального до колонії, де він утримувався, «до встановлення його місця перебування».

Нагадаємо, Московський міський суд засудив опозиційного політика Олексія Навального до 19 років позбавлення волі у колонії особливого режиму, де утримують найнебезпечніших злочинців.

Раніше Навальний заявив, що воєнний злочинець і терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) є політичним в’язнем.

Як ми повідомляли, у Росії «Фонд боротьби з корупцією», заснований ув'язненим політиком Олексієм Навальним, запустив до президентських виборів кампанію «Росія без Путіна».

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Теги: адвокат росія колонія в'язниця Олексій Навальний

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