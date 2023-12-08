Маріонетка Кремля. Навіщо Мадуро готує армію для нападу на Гаяну
Венесуела для проведення анекії має достатньо російської зброї і техніки
Венесуела після недільного референдуму щодо приєднання територій Гаяни мобілізує армію і призначає виконувача обов'язків губернатора спірного регіону Ессекібо, який зараз перебуває під владою Гаяни. Мадуро вже наказав зробити оновлені мапи Венесуели – де Ессекібо є частиною венесуельської території.
Отже, якщо не війна, то конфлікт (з можливими локальними збройними сутичками на кордоні) таки назріває. Венесуела для цього має достатньо російської зброї і техніки.
Крім того, якраз днями з Путіним мав зустріч Іґорь Сєчін (глава «Роснефти» і близький соратник Путіна всі роки того при владі, котрий курує напрямок Венесуели в зовнішній політиці Росії якраз через нафтовий аспект). Ймовірно, зустрічались якраз заради затвердження механізмів і масштабу втручання Росії в ситуацію і підтримки претензій Венесуели.
Ймовірно, Мадуро було зроблено певні пропозиції в обмін на ініціювання військового конфлікту, але він буде дурнем, якщо поведеться на цю провокацію. Однак налякати США можливістю війни буквально поруч – чому ні? І виторгувати певні преференції і від Білого дому (бо все ще є санкції), і від ExxonMobil (через наміри котрої розробляти багаті родовища шельфової нафти в Ессекібо все і почалось).
В будь-якому випадку, це гратиме проти України. Але і проти Ізраїлю, котрий теж, очевидно натисне на всі можливі важелі (а їх в Ізраїлю значно більше, ніж в нас).
Ну що сказати... Кіт з кухні – мишам свято. США очевидно не може собі дозволити навіть трохи відпочити від роботи світового поліцейського і планетарного гегемона, замкнутись у межах власних кордонів і внутрішніх економічних, політичних, соціальних інтересів. Інакше негайно отримує неприємності і збитки в усіх можливих точках тиску.
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