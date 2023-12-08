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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Маріонетка Кремля. Навіщо Мадуро готує армію для нападу на Гаяну

glavcom.ua
«Венесуельський диктатор вже наказав зробити оновлені мапи»
фото з відкритих джерел

Венесуела для проведення анекії має достатньо російської зброї і техніки

Венесуела після недільного референдуму щодо приєднання територій Гаяни мобілізує армію і призначає виконувача обов'язків губернатора спірного регіону Ессекібо, який зараз перебуває під владою Гаяни. Мадуро вже наказав зробити оновлені мапи Венесуели – де Ессекібо є частиною венесуельської території.

Отже, якщо не війна, то конфлікт (з можливими локальними збройними сутичками на кордоні) таки назріває. Венесуела для цього має достатньо російської зброї і техніки.

Крім того, якраз днями з Путіним мав зустріч Іґорь Сєчін (глава «Роснефти» і близький соратник Путіна всі роки того при владі, котрий курує напрямок Венесуели в зовнішній політиці Росії якраз через нафтовий аспект). Ймовірно, зустрічались якраз заради затвердження механізмів і масштабу втручання Росії в ситуацію і підтримки претензій Венесуели.

Ймовірно, Мадуро було зроблено певні пропозиції в обмін на ініціювання військового конфлікту, але він буде дурнем, якщо поведеться на цю провокацію. Однак налякати США можливістю війни буквально поруч – чому ні? І виторгувати певні преференції і від Білого дому (бо все ще є санкції), і від ExxonMobil (через наміри котрої розробляти багаті родовища шельфової нафти в Ессекібо все і почалось).

В будь-якому випадку, це гратиме проти України. Але і проти Ізраїлю, котрий теж, очевидно натисне на всі можливі важелі (а їх в Ізраїлю значно більше, ніж в нас).

Ну що сказати... Кіт з кухні – мишам свято. США очевидно не може собі дозволити навіть трохи відпочити від роботи світового поліцейського і планетарного гегемона, замкнутись у межах власних кордонів і внутрішніх економічних, політичних, соціальних інтересів. Інакше негайно отримує неприємності і збитки в усіх можливих точках тиску.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Венесуела Гаяна росія анексія

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