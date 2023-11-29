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Повітряна тривога в Києві тривала близько 10 хвилин

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Повітряна тривога в Києві тривала близько 10 хвилин
фото: glavcom.ua

Громадянам слід було негайно пройти в укриття 

В Україні станом на 22:03 була оголошена повітряна тривога. О 22:10 тривогу скасували в Києві.

Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в низці областей. Небезпеку було оголошено в Київській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Харківській, Чернігівській областях.

Небезпека зберігається в низці областей. 

Карта тривог має такий вигляд: 

Повітряна тривога в Києві тривала близько 10 хвилин фото 1

Мешканцям областей, де зберігається загроза, варто пройти в укриття. 

Нагадаємо, триває 644-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення. Ворог завдав три ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: тривога війна

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