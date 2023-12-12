Данілов прокоментував затримку допомоги Україні від США

Данілов заявив, що якщо допомогу Україні ухвалять пізніше, то «не варто робити з цього трагедію»

Данілов: «Якщо станеться так, що ми отримаємо подарунок до Різдва, ми будемо щасливі»

У Сполучених Штатах Америки ще не дійшли консенсусу щодо бюджету на наступний рік, в якому передбачена підтримка України. Проте не варто робити з цього трагедію. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю BBC.

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«Якщо станеться так, що ми отримаємо подарунок до Різдва, ми будемо щасливі», – сказав Данілов.

Однак, за словами Данілов, якщо це станеться трохи пізніше, то «не варто робити з цього трагедію».

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Відповідаючи на запитання про можливість поразки України у війні у разі зупинки допомоги від США, він відкинув таку можливість, стверджуючи, що «правда на нашому боці».

«Чи знищить Путін нас на очах у всього людства? Чи буде він вбивати наших дітей, наших жінок, наших старих? І весь світ буде дивитися на це із закритими очима? Тоді виникає запитання: у якому світі ми живемо?», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що 11 грудня президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Зазначимо, що Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США.

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Як відомо, республіканська партія у Сенаті готова підтримати фінансування оборонних потреб України, але після того, як демократи погодяться на заходи щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Раніше Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Очільник США також прокоментував провальне голосування в Сенаті щодо допомоги Україні.

До слова, Вашингтон може надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не може гарантувати майбутніх поставок.

Також повідомлялося, що Адміністрація Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.