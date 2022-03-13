«Тікайте!»: заступник голови Херсонської облради звернувся до загарбників

Триває 18 доба повномасштабної війни Росії проти України

Херсон продовжує давати опір окупантам. Містяни постійно виходять на проукраїнські мітинги, а місцева влада відмовляється від співпраці з росіянами.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам:

«І знову мирні демонстранти вигнали цих орків нах*й. Стріляйте скільки хочете, вас тут ніхто не боїться. Тікайте звідси, тікайте з нашої землі» − під час промови чоловіка, окупанти якраз стали стріляти в повітря, аби налякати жителів Херсону.

Але ніхто з людей на вулиці не показав страху.

Нагадаємо, окупанти готують «референдум» на Херсонщині. РНБО запевняє: Херсон рашистам ніхто не віддасть. «Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з питанням, чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився», – повідомив депутат місцевої облради Сергій Хлань.

12 березня відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. 44 депутати підтримали звернення про те, що «Херсонщина – це Україна». Жодної псевдореспубліки на території області не буде, заявили депутати.

Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО наголошує, що російська орда тимчасового окупувала Херсон. Російська пропаганда намагається пошири серед людей фейк, що українська влада «кинула» місто. Це неправда.