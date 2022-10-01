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ЗСУ атакували 17 районів скупчення окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ атакували 17 районів скупчення окупантів

Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області

Українські військові завдали ураження 17 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та відбили атаки на Бахмут та Козачу Лопань. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

  • на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Фотовиж Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Огірцеве, Охрімівка та Бударки Харківської області;
  • на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Блакитні Озера, Григорівка, Білогорівка, Івано–Дар’ївка, Закітне, Роздолівка, Веселе та Спірне;
  • на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Зайцеве, Яковлівка, Юр’ївка, Майорськ та Нью–Йорк;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка та Нескучне.

На Запорізькому напрямку противник активних наступальних дій не вів. Вогневого ураження ворогом завдано в районах шістнадцяти населених пунктів. Серед них – Оріхів, Гуляйполе, Запоріжжя та Матвіївка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

За добу сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація сил оборони протягом доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА.

Ракетні війська і артилерія уразили 4 командних пункти, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також в зону ураження потрапили 2 склади з боєприпасами.

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка.

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Теги: озброєння Авдіївка авіація Бахмут військові ворог дороги Запоріжжя Лиман населення Telegram

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