Український прапор уже там. Президент розповів про успіхи ЗСУ в Лимані

Зеленський додав, що український рух буде продовжуватись далі

Український прапор уже в Лимані Донецької області. Проте там ще тривають бойові дії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення.

Президент заявив, що за цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше, а за тиждень стане ще більше.

«Український прапор уже в Лимані. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму», – додав президент.

За його словами, Україна поверне своє. І на сході, і на півдні. І те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим із 2014 року.

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка.

Тим часом аналітики ISW розповіли, коли ЗСУ відвоюють Лиман.