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«Показують «чмобіків», а приїжджають досвідчені бійці»: білоруський десантник про росіян 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Показують «чмобіків», а приїжджають досвідчені бійці»: білоруський десантник про росіян 
Сахащик просив білоруських військових не виконувати злочинних наказів режиму Лукашенка 
фото з відкритих джерел

Ймовірність вторгнення з Білорусі – 70% 

До Білорусі зараз прибувають російські війська. Причому на телекамеру показують «чмобіків», яких тільки призвали до армії, а насправді до Білорусі приїжджає досить багато досвідчених бійців з бойовим досвідом із технікою, озброєнням та боєприпасами. Про це у розмові з «Главкомом» розповів колишній командир бригади білоруських десантників Валерій Сахащик.

«Мій особистий прогноз: на 30% є ймовірність, що все це робиться для того, аби напрягти Україну та відтягти частину її військ до північних кордонів. А на 70% є ймовірність, що ці дії є підготовкою до чергового етапу агресії проти України з території Білорусі», – каже екскерівник десантників.

Нещодавно самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив про формування регіонального російсько-білоруського угруповання. Наприкінці минулого – на початку цього року ударне угруповання для агресії в Україні створювалося під виглядом навчань. Проте безкінечно неможливо все робити під виглядом навчань. Тому самопроголошена влада Білорусі придумала легенду з розгортанням цього регіонального угруповання, нібито хтось загрожує Білорусі зараз.  

«Досить складно вірити тому, про що говорять наші офіційні особи. Якщо ви пам'ятаєте, Дмитру Гордону за кілька днів до агресії Лукашенко особисто сказав, що ніколи ніхто не нападе на Україну з території Білорусі. А за день до нападу, 23 лютого, міністр оборони Віктор Хренін сказав, що ніколи не буде агресії у бік України. Але що сталося потім ми всі пам'ятаємо. Тому я не надавав би великого значення тому, що вони кажуть», – нагадав Сахащик. 

Нагадаємо, у Білорусі забирають до армії чоловіків навіть старше 35 років.

До слова, у Генштабі не виключають, що росіяни знову можуть вдатися до наступу на Київ з Білорусі – через Чорнобильську зону або Чернігівську область. 

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Теги: Білорусь міністр президент влада

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