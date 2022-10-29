Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ситуація може швидко змінитися: розвідка повідомила, коли РФ може здійснити наступ з Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ситуація може швидко змінитися: розвідка повідомила, коли РФ може здійснити наступ з Білорусі
щУ разі втрати тимчасово окупованого Херсону, РФ може здійснити спробу прорив з боку Білорусі
фото з відкритих джерел

На нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає

Російські загарбники можуть наважитися атакувати Україну з Білорусі, у разі втрати контролю над Херсоном. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Drive.

«Ситуація може дуже швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон. Це боєздатне угруповання в Херсоні після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на запорізький напрямок, але частина їх може просунутися на північ до Білорусі та створювати там загрозу. Тому ми повинні бути обережними щодо цього», – заявив Буданов.

Він підкреслив, що на нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає. «Якщо говорити про російську військову діяльність у Білорусі, то зараз присутність російських військових у Білорусі не така велика. Там лише близько 4300 військовослужбовців. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, і більшість – близько 80% угруповання – це мобілізований персонал. Отже, підсумовуючи вищесказане, можу сказати, що на нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає», – сказав він.

Нагадаємо, як заявив в інтерв’ю «Главкому» колишній командир бригади білоруських десантників Валерій Сахащи, білоруська армія має непогану бойову підготовку, а тому може бути небезпечною для Збройних сил України. До відома, британська розвідка бачить ознаки намірів російських військ прискорити вихід із Херсонщини.

Читайте також: Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Ймовірність вторгнення з Білорусі – 70%

Теги: Білорусь озброєння Херсон Херсонщина армія Міноборони міністр росія розвідка втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У польському місті Жешув 22 жовтня відбулася перша Конференція вільних білорусів
Що робить білоруська опозиція для протидії участі Білорусі у війні проти України?
25 жовтня, 18:22
Сахащик просив білоруських військових не виконувати злочинних наказів режиму Лукашенка 
«Показують «чмобіків», а приїжджають досвідчені бійці»: білоруський десантник про росіян 
27 жовтня, 21:00
У Білорусі на складах після розвалу СРСР залишалася величезна кількість озброєння
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Білорусь продає Росії танки 
Вчора, 09:08

Події в Україні

Командувача угрупуванням російських військ «Центр» Олександра Лапіна знято з посади
Командувача угрупуванням російських військ «Центр» Олександра Лапіна знято з посади
ЗМІ назвали ім’я командира корабля РФ, який запускає ракети по Україні
ЗМІ назвали ім’я командира корабля РФ, який запускає ракети по Україні
Вибухи в Севастополі: з’явилося відео російських кораблів, які горять
Вибухи в Севастополі: з’явилося відео російських кораблів, які горять
Ситуація може швидко змінитися: розвідка повідомила, коли РФ може здійснити наступ з Білорусі
Ситуація може швидко змінитися: розвідка повідомила, коли РФ може здійснити наступ з Білорусі
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: білоруська армія може створити проблеми для ЗСУ
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: білоруська армія може створити проблеми для ЗСУ
Захисники «Азовсталі», медики та моряк зі Зміїного: 52 українців повернулися з полону
Захисники «Азовсталі», медики та моряк зі Зміїного: 52 українців повернулися з полону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
305K
Вибори під Путіна та завершення війни: ЗМІ розсекретили плани Кремля
34K
Іранський опозиціонер звернувся до Зеленського
22K
Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни
19K
Прокидався під гімн РФ: деталі про полковника із харківської СБУ
16K
Вакцина Pfizer може викликати неприємний побічний ефект у жінок
15K
29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Сьогодні, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Вчора, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Вчора, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Вчора, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
27 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту