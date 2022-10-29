Ситуація може швидко змінитися: розвідка повідомила, коли РФ може здійснити наступ з Білорусі

На нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає

Російські загарбники можуть наважитися атакувати Україну з Білорусі, у разі втрати контролю над Херсоном. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Drive.

«Ситуація може дуже швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон. Це боєздатне угруповання в Херсоні після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на запорізький напрямок, але частина їх може просунутися на північ до Білорусі та створювати там загрозу. Тому ми повинні бути обережними щодо цього», – заявив Буданов.

Він підкреслив, що на нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає. «Якщо говорити про російську військову діяльність у Білорусі, то зараз присутність російських військових у Білорусі не така велика. Там лише близько 4300 військовослужбовців. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, і більшість – близько 80% угруповання – це мобілізований персонал. Отже, підсумовуючи вищесказане, можу сказати, що на нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає», – сказав він.

Нагадаємо, як заявив в інтерв’ю «Главкому» колишній командир бригади білоруських десантників Валерій Сахащи, білоруська армія має непогану бойову підготовку, а тому може бути небезпечною для Збройних сил України. До відома, британська розвідка бачить ознаки намірів російських військ прискорити вихід із Херсонщини.

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