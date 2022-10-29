Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: білоруська армія може створити проблеми для ЗСУ

«У Білорусі немає такого безладу, як у Росії, в армії дисципліна і порядок»

Білоруська армія має непогану бойову підготовку, а тому може бути небезпечною для Збройних сил України. Про це в інтерв’ю «Главкому» колишній командир бригади білоруських десантників Валерій Сахащик. Він також є членом Об`єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з питань оборони і нацбезпеки.

«Військові білоруської армії, в основному, займаються тим, чим належить займатися військовим. У них непогані вміння як у виконанні одиночних задач, так і задач у складі підрозділів. Я думаю, що білоруська армія може створити проблеми для України. Натомість у білорусів стара техніка, старі засоби зв’язку. Це може їх серйозно підвести», – сказав Валерій Сахащик.

За словами десантника, попри те, що техніка стара, утримують її на належному рівні. До зброї тут ставляться не так халатно, як у Росії.

«Якщо порівняти середній рівень техніки у Білорусі і Росії, то у Білорусі він значно вищий. Це незважаючи на те, що у нас старша техніка. Але вона утримується все-таки краще і у Білорусі немає такого безладу, такої корупції як у Росії. На армію хоч і виділяється небагато, але все-таки є дисципліна і порядок», – пояснив Сахащик.

Тіньовий міністр оборони запевняє, переважна більшість білоруських військових не мають мотивації воювати проти України, вони усвідомлюють згубність наслідків та їхню трагічність.

«Інша річ, що державна машина придушення та залякування за 28 з лишком років царювання Олександра Лукашенка вже налагоджена так, що людям досить складно з чимось не погодитись і щось не виконати. У нас за найдрібніші провини людей карають вкрай жорстоко, і я не знаю точно, як розвиватимуться події», – підсумував Валерій Сахащик.

До слова, до Білорусі зараз прибувають російські війська. Причому на телекамеру показують «чмобіків», яких тільки призвали до армії, а насправді до Білорусі приїжджає досить багато досвідчених бійців з бойовим досвідом із технікою, озброєнням та боєприпасами.

Нагадаємо, у Білорусі забирають до армії чоловіків навіть старше 35 років.

Як відомо, у Генштабі не виключають, що росіяни знову можуть вдатися до наступу на Київ з Білорусі – через Чорнобильську зону або Чернігівську область.