Армія Лукашенка записала звернення до ЗСУ та побачила «позитивний сигнал» (відео)

Білоруські військові заявили, що вони «не хочуть війни»

Міноборони Білорусі опублікувало звернення до ЗСУ. У ролику громадяни країни, з якої запускають на територію України ракети, стверджують, що вони не хочуть війни. У відомстві опублікували відео зі зверненням до українських військових, де запевняють, що нібито якщо «ЗСУ не хочуть війни, то її не буде».

Також білоруси заявили про якусь технологію інформаційно-психологічної спецоперації, метою якої є «залякування» військових білорусів.

Раніше ЗСУ записали звернення до білорусів із закликом не виконувати накази керівництва про вступ до війни проти України. Влада вирішила дати відповідь і звинуватила українських військових у залякуванні.

У заяві Міноборони білорусі йдеться: «Наша відповідь колегам із ЗСУ. Ваша ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація – ред.) запускає пафосні ролики зі зверненням до білорусів, намагаються нас у чомусь звинуватити, місцями навіть залякати. Але ми з вами люди військові і розуміємо, що залякування – доля слабких. Вже непогано, що ви згадали, що ми є братні народи, це позитивний сигнал».

При цьому військові білорусі просять їх не «провокувати», оскільки вони нібито «не хочуть війни». У ролику йдеться: «Якщо ви не хочете війни – її не буде! Не провокуйте нас, не намагайтеся залякувати, не нагнітайте, і буде так, як ви хочете. Ми війни не хочемо і нікому не загрожуємо. Але на виклики та провокації відповімо без зволікання».

Нагадаємо, тим часом в окупованому Мелітополі перебувають білоруські військові.

Як повідомлялося, події в Білорусі свідчать про те, що російські війська планують розпочати наступ на північному напрямку з метою перерізання логістичних ланцюжків української армії. Однак такі дії призведуть до повторної помилки ЗС РФ, які на початку війни надто розтягнули свої сили на півночі України.