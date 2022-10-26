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Армія Лукашенка записала звернення до ЗСУ та побачила «позитивний сигнал» (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Армія Лукашенка записала звернення до ЗСУ та побачила «позитивний сигнал» (відео)
Білорусь просить «не провокувати» її  
скріншот із відео

Білоруські військові заявили, що вони «не хочуть війни» 

Міноборони Білорусі опублікувало звернення до ЗСУ. У ролику громадяни країни, з якої запускають на територію України ракети, стверджують, що вони не хочуть війни. У відомстві опублікували відео зі зверненням до українських військових, де запевняють, що нібито якщо «ЗСУ не хочуть війни, то її не буде».

Також білоруси заявили про якусь технологію інформаційно-психологічної спецоперації, метою якої є «залякування» військових білорусів. 

Раніше ЗСУ записали звернення до білорусів із закликом не виконувати накази керівництва про вступ до війни проти України. Влада вирішила дати відповідь і звинуватила українських військових у залякуванні.

У заяві Міноборони білорусі йдеться: «Наша відповідь колегам із ЗСУ. Ваша ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація – ред.) запускає пафосні ролики зі зверненням до білорусів, намагаються нас у чомусь звинуватити, місцями навіть залякати. Але ми з вами люди військові і розуміємо, що залякування – доля слабких. Вже непогано, що ви згадали, що ми є братні народи, це позитивний сигнал».

При цьому військові білорусі просять їх не «провокувати», оскільки вони нібито «не хочуть війни». У ролику йдеться: «Якщо ви не хочете війни – її не буде! Не провокуйте нас, не намагайтеся залякувати, не нагнітайте, і буде так, як ви хочете. Ми війни не хочемо і нікому не загрожуємо. Але на виклики та провокації відповімо без зволікання». 

Нагадаємо, тим часом в окупованому Мелітополі перебувають білоруські військові.

Як повідомлялося, події в Білорусі свідчать про те, що російські війська планують розпочати наступ на північному напрямку з метою перерізання логістичних ланцюжків української армії. Однак такі дії призведуть до повторної помилки ЗС РФ, які на початку війни надто розтягнули свої сили на півночі України.

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Теги: відео військові влада Міноборони Білорусь

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