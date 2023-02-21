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Арестович пояснив, чому Путін наблизився до політичної могили

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Арестович пояснив, чому Путін наблизився до політичної могили
Арестович розповів про прогалини у доповіді Путіна
фото:https://telegraf.com.ua

Путін у посланні виклав міфологічну картину світу, яка через рік великої війни не вирішує жодого реального завдання

Послання, задумане як вплив на громадську думку в РФ, остаточно дасть зрозуміти свідомій частині РФ, що жодних нових рішень Путін запропонувати не зможе. Таку думку висловив політичний оглядач та колишній радник Офісу президента Олексій Арестович після перегляду чергового послання Путіна до Федеральних зборів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Якість лідера визначається його здатністю давати реальні, дійові відповіді на існуючі виклики. А умовою дієвих відповідей є здатність давати вірні оцінки, спершу визнати реальність, як вона є. Путін у посланні ФС виклав міфологічну картину світу, яка через рік великої війни не вирішує жодого реального завдання, що постало перед РФ», – вважає Арестович.

Цим посланням російський президент точно не зможе вплинути на громадську думку, і остаточно дасть зрозуміти народу, що нових рішень годі і чекати.

«Навіть завдання мотивації не вирішує, бо наявність «гей-шлюбів» на Заході – погана підмога для того, щоб підніматися з окопа на українські кулемети. Втрата можливості реально відповідати = втрата лідерства», – написав політичний і військовий оглядач.

На думку Арестовича, виступ абсолютно не допоміг Путіну, а скоріше навпаки – став ще одиним свідченням провалу. 

«Ще один крок Пу до політичної могили. У нього більше немає рішень не лише у політичному сенсі, а й у цивілізаційному.  У Росії її політична могила майже завжди означає фізичну. Народ РФ не прощає царям програних воєн. Елітам програна війна не така страшна, страшно неадекватне керівництво, яке не втримає систему», – прокоментував колишній радник Зеленського. Він також висловив сподівання, що це було останнє послання Володимира Путіна до Федеральних зборів. 

Зазначимо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що  Путін у своєму зверненні до депутатів Федеральних зборів, сенаторів, депутатів Держдуми РФ публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. 

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Теги: шантаж Олексій Арестович радник президент Facebook путін війна

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