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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Виступ Путіна. Очікування і реальність

glavcom.ua
Путін знову наговорив багато штампів з власної пропаганди
скріншот з відео

Путін створює у Росії обстановку постійно діючого військового стану для абсолютизації свої влади

Аналіз виступу Путіна перед федеральним зібранням на річницю початку великої війни:

  1. Усі очікували, як Путін визначить результати війни за рік та стратечні цілі на майбутнє. Але більшу частину промови становить інформація щодо соціально-економічного та гуманітарного розвитку, в якій не було ніяких новин. Тому при аналізі промови варто визначати не те, що сказано, а те, що не сказано.
  2. Рік тому Путін заявив, що збирається миттєво знищити «режим клоуна, наркомана», «провести денацификацию и демилитаризацию» України. Тобто була оголошена ціль. Багато разів Путін заявляв, що спецоперация идет по заранее утвердженному плану». Минув рік, і очевидно, що цілі, заявлені Путіним не виконані, а стратегія призвела до поразок. Але про нові або старі цілі та стратегії не було жодного слова.
  3. Путін не згадав кількість людських втрат у війні. Хоча кількість втрат є ключовим фактором, який визначає ефективність дій та переспективи війни. З 25 березня 2022-го влада РФ жодного разу не повідомляла про втрати. За підрахунками західних держав, усі війни СРСР та Росії після Другої світової війни разом узяті не завдавали стільки втрат як один рік війни Путіна в Україні.
  4. Жодних оцінок доцільності та ефективності військових дій РФ за рік – чи були поразки, яка реакція на ці поразки, хто несе відповідальність?
  5. Щодо війни Путін заявив тільки дві конкретні інформації. По-перше, кожні півроку кожен російський окупант повинен отримувати відпустку терміном на 14 днів. Тобто терміни війни не оголошені, але вона буде довгою, на роки. По-друге, Путін говорив про програму розвитку армії у 2021-2025 роках, внесенння змін, посилення інвестицій та пільги в оборонно-промісловий комплекс для швидкого переозброєння.
  6. Щодо зовнішньої політики, Путін оголосив призупинку участі в угоді про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Це символічний крок щодо розриву з країнами Заходу, який по факту і так давно відбувся. Путін заявив, що Росія буде вкладати гроші у приєднання до Росії окупованих територій України.

Висновки:

  1. Війну Україні та Заходу Путін оголошувати не буде. Путін створює у Росії обстановку постійно діючого військового стану для абсолютизації свої влади, і цей військовий стан не прив'язаний до якихось цілей та стратегії, він може тривати багато років. Його доктрину можна назвати «кругом враги».
  2. Путін збирається вести активні бойові дії тривалий час, зі значними втратами російських військ, тому інформація про жертви росіян для нього найболючіша. Він готовий говорити про конфлікт з Заходом, навіть про падіння ВВП, але не про жертви, які виникли внаслідок його рішень. Він побоюється відповідальності не за життя громадян, а публічного визнання своєї військової слабкості та нездатності добитись успіху в агресії.
  3. Для Путіна важлива керованість армії, а не її ефективність. Оскільки при перманентній війні влада не буде змінюватись, а навпаки, концентруватись. Критеріїв оцінки бойових дій з військової точки зору Путін не має, тому і стан справ в армії не потрібен, поки армія зберігає керованість. А втрати особового складу для тоталітарної країни не є проблемою. Критичні втрати стануть проблемою для російського командування виключно якщо це почне викликати проблеми з мобілізацією.
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Теги: росіяни втрати путін гроші влада пільги війна армія росія

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