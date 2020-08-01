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    Події в Україні

    Білорус намагався провезти через кордон до Києва 330 ящиків сигарет

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    Білорус намагався провезти через кордон до Києва 330 ящиків сигарет

    Сигарети загальною кількістю понад 165 тисяч пачок було приховано серед плит з теплоізоляції із мінеральної вати

    У пункті пропуску «Нові Яриловичі» виявили велику партію сигарет, яку намагався провезти до України громадянин Білорусі.

    Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

    «Після перерахунку з’ясувалося, що автомобілем Mercedes громадянин Білорусі віз приховано в Україну 330 ящиків сигарет білоруського виробництва. Сигарети загальною кількістю понад 165 тисяч пачок було приховано серед плит з теплоізоляції із мінеральної вати. Автомобілем білорус прямував до Києва», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що контрабандні товари вартістю близько 2 млн грн вилучили співробітники ДМС.

    Нагадаємо, що цього року в пункті пропуску «Нові Яриловичі» правоохоронці вже не вперше виявляють великі партії сигарет, які намагалися провезти в Україну з приховуванням від контролю – у вантажівках з макулатурою та рефрижераторі.

    Раніше, на Одещині чоловік в автомобілі перевозив понад 26 тисяч пачок сигарет молдавського виробництва без марок акцизного збору. 

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