Білорус намагався провезти через кордон до Києва 330 ящиків сигарет



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Сигарети загальною кількістю понад 165 тисяч пачок було приховано серед плит з теплоізоляції із мінеральної вати

У пункті пропуску «Нові Яриловичі» виявили велику партію сигарет, яку намагався провезти до України громадянин Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Після перерахунку з’ясувалося, що автомобілем Mercedes громадянин Білорусі віз приховано в Україну 330 ящиків сигарет білоруського виробництва. Сигарети загальною кількістю понад 165 тисяч пачок було приховано серед плит з теплоізоляції із мінеральної вати. Автомобілем білорус прямував до Києва», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що контрабандні товари вартістю близько 2 млн грн вилучили співробітники ДМС.

Нагадаємо, що цього року в пункті пропуску «Нові Яриловичі» правоохоронці вже не вперше виявляють великі партії сигарет, які намагалися провезти в Україну з приховуванням від контролю – у вантажівках з макулатурою та рефрижераторі.

Раніше, на Одещині чоловік в автомобілі перевозив понад 26 тисяч пачок сигарет молдавського виробництва без марок акцизного збору.