Рада нацбезпеки повідомила про економічні наслідки DDoS-атак на банки

У Радбезі кажуть, що Україна не зазнала жодних економічних втрат

Рада нацбезпеки заявляє, що кібератака на Україну 15 лютого була інформаційно-психологічною. Зловмисники здійснили її заради впливу на населення.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Демидюк на брифінгу розповів, що 15 лютого вдалося активізувати усіх суб'єктів з забезпечення кібербезпеки. Мовиться не лише про українців, але й про фахівців з держав-партнерів.

За словами Демидюка, вони злагоджено та оперативно почали співпрацювати. Різні часові пояси не стали перешкодою.

«Наш Нацбанк спрацював на відмінно. Втрат фінансової частини у нас не було жодних. Фактично цю DdoS-атаку ми класифікуємо як інформаційно-психологічну атаку», – заявив Демидюк.

Її метою було обмежити доступ громадян до інформаційних ресурсів, які надають держава та фінансові установи.

Додамо, що у Мінцифри кажуть, що 15 лютого була здійснена найбільша кібератака в історії України. Щоб її здійснити замовники витратили мільйони доларів.

Сьогодні, 16 лютого, триває DoS-атака на сайт Міністерства оборони України. Трафік порталу направили на сервіс захисту у США. Додамо, що 16 лютого на українців здійснюється хакерська атака через Facebook.

Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Не відкривався й сайт Збройних сил України. Згодом у ніч на 16 лютого в роботі сайтів державних органів знову виникли перебої.

Зазначимо, клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржилися, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Клієнти державного ПриватБанку повідомляли про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працював додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдалося зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Також портал «Дія» потрапив під кібератаку 15 лютого слідом за банками. Хакери спробували зламати сайт приблизно о 20:00. Співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський повідомив, що Ddos-атака йде на всі українські банки з різною результативністю.

Уночі 16 лютого сталася чергова кібератака: низка сайтів держорганів працювала з перебоями. Згодом стало відомо, що роботу банківських вебресурсів відновлено. Також Міноборони прокоментувало атаку на свої ресурси. Нагадаємо, США пропонують допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну – Reuters.

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