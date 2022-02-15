«Дія» і Monobank теж зазнали кібератаки

Хакери діяли з Росії та Китаю

Портал «Дія» потрапив під кібератаку 15 лютого слідом за банками. Хакери спробували зламати сайт приблизно о 20:00. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Приблизно о 20:00, слідом за банками, потужна DDoS-атака почалася і на портал «Дія», що було очікувано», – написав Федоров.

За його словами, атака почалася з Росії та Китаю. Фахівці порталу припинили її, але потім вона відновилася, лев же з Чехії та Узбекистану. Федоров зазначив, що на портал обрушувалося приблизно 600 тис. пакетів шкідливого трафіку за секунду.

«І знову було «відбито». Для користувачів «Дії» атака залишилася непомітною», – додав Федоров.

Співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський повідомив, що Ddos-атака йде на всі українські банки з різною результативністю. За його словами, хакери спробували атакувати «Альфа-банк» та «А-банк».

Він зазначив, що почали надходити масовані запити з Нідерландів. Гороховський попередив, що якщо «потужно штормитиме», то доведеться тимчасово відключити «зовнішній світ» і залишити лише Україну.

Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Сайт оборонного відомства не відкривається. Після переходу за посиланням з’являється сповіщення: «Сайт знаходиться на технічному обслуговуванні». Не відкривався й сайт Збройних сил України.

Зазначимо, клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржаться, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Клієнти державного ПриватБанку повідомляють про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працює додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдається зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Згодом стало відомо, що роботу банківських вебресурсів відновлено.

Також Міноборони прокоментувало атаку на свої ресурси