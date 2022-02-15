«Дія» і Monobank теж зазнали кібератаки
Хакери діяли з Росії та Китаю
Портал «Дія» потрапив під кібератаку 15 лютого слідом за банками. Хакери спробували зламати сайт приблизно о 20:00. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Приблизно о 20:00, слідом за банками, потужна DDoS-атака почалася і на портал «Дія», що було очікувано», – написав Федоров.
За його словами, атака почалася з Росії та Китаю. Фахівці порталу припинили її, але потім вона відновилася, лев же з Чехії та Узбекистану. Федоров зазначив, що на портал обрушувалося приблизно 600 тис. пакетів шкідливого трафіку за секунду.
«І знову було «відбито». Для користувачів «Дії» атака залишилася непомітною», – додав Федоров.
Співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський повідомив, що Ddos-атака йде на всі українські банки з різною результативністю. За його словами, хакери спробували атакувати «Альфа-банк» та «А-банк».
Він зазначив, що почали надходити масовані запити з Нідерландів. Гороховський попередив, що якщо «потужно штормитиме», то доведеться тимчасово відключити «зовнішній світ» і залишити лише Україну.
Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Сайт оборонного відомства не відкривається. Після переходу за посиланням з’являється сповіщення: «Сайт знаходиться на технічному обслуговуванні». Не відкривався й сайт Збройних сил України.
Зазначимо, клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржаться, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.
Клієнти державного ПриватБанку повідомляють про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працює додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдається зайти до особистого кабінету на сайті банку.
Згодом стало відомо, що роботу банківських вебресурсів відновлено.