США пропонують допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну – Reuters

Американці можуть посприяти в розслідуванні кіберзлочину

Сполучені Штати Америки запропонували допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну. Атака 15 лютого призвела до збою в роботі банківських сервісів та вебресурсів держструктур. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що в Білому домі знають про кібератаки і вже запропонували Україні допомогу в розслідуванні інцидентів відмови в обслуговуванні і реагуванні на них.

Зазначимо, як заявили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, робоча група зі спеціалістів суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці.

Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Не відкривався й сайт Збройних сил України. Згодом у ніч на 16 лютого в роботі сайтів державних органів знову виникли перебої.

Зазначимо, клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржилися, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Клієнти державного ПриватБанку повідомляли про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працював додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдається зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Також портал «Дія» потрапив під кібератаку 15 лютого слідом за банками. Хакери спробували зламати сайт приблизно о 20:00. Співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський повідомив, що Ddos-атака йде на всі українські банки з різною результативністю.

Згодом стало відомо, що роботу банківських вебресурсів відновлено.

Також Міноборони прокоментувало атаку на свої ресурси.