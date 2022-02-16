Кібератака триває: Міноборони заявило про збої у сайті

Спеціалісти з кібербезпеки вирішили скористатися додатковими серверами допомоги в США

Сьогодні, 16 лютого, триває DoS-атака на сайт Міністерства оборони України. Трафік порталу направили на сервіс захисту у США. Про це повідомляє пресслужба Міноборони. «Офіційний веб-портал Міністерства оборони України зазнав безпрецедентної DoS-атаки, яка ще триває», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається у повідомленні, атаку спрямовано на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт. «Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалось», – повідомили в МОУ.

Спеціалісти з кібербезпеки побоюються іншого виду атаки – типу DDoS, тому вирішили скористатися додатковими серверами допомоги в США. «Наші фахівці, розуміючи, що сайт може бути підданий не лише іншим аналогічним DoS-атакам, але й DDoS-атакам, спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США», – повідомляють у відомстві.

Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Не відкривався й сайт Збройних сил України. Згодом у ніч на 16 лютого в роботі сайтів державних органів знову виникли перебої.

Зазначимо, клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржилися, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Клієнти державного ПриватБанку повідомляли про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працював додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдалося зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Також портал «Дія» потрапив під кібератаку 15 лютого слідом за банками. Хакери спробували зламати сайт приблизно о 20:00. Співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський повідомив, що Ddos-атака йде на всі українські банки з різною результативністю.

Уночі 16 лютого сталася чергова кібератака: низка сайтів держорганів працювала з перебоями. Згодом стало відомо, що роботу банківських вебресурсів відновлено. Також Міноборони прокоментувало атаку на свої ресурси. Нагадаємо, США пропонують допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну – Reuters.



