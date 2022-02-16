Сайт інформагентства Міноборони «поклали» у День військового журналіста

Припинення роботи сайту може бути частиною масштабної кібератаки, що здійснюється на Україну останніми днями

У четвер 16 лютого веб-ресурс тривалий час не працював

Сайт інформаційного агентства Міноборони України «АрміяInform» припинив функціонувати о 14:30 16 лютого. При переході на веб-ресурс з’являлося повідомлення про те, що перевищено час очікування відповіді сайту.

Зазначимо, що збій у роботі веб-ресурсу відбувся саме у четвер, 16 лютого, коли в Україні відзначається День військового журналіста.

Станом на 16:00 сайт відновив свою роботу.

Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Не відкривався й сайт Збройних сил України. Згодом у ніч на 16 лютого в роботі сайтів державних органів знову виникли перебої.

Зазначимо, клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржилися, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Клієнти державного ПриватБанку повідомляли про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працював додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдалося зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Також портал «Дія» потрапив під кібератаку 15 лютого слідом за банками. Хакери спробували зламати сайт приблизно о 20:00. Співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський повідомив, що Ddos-атака йде на всі українські банки з різною результативністю.

Уночі 16 лютого сталася чергова кібератака: низка сайтів держорганів працювала з перебоями. Згодом стало відомо, що роботу банківських вебресурсів відновлено. Також Міноборони прокоментувало атаку на свої ресурси. Нагадаємо, США пропонують допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну – Reuters.