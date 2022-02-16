Найбільша кібератака в історії України. Мінцифри оприлюднило цікаві факти

Вартість подібної атаки становить мільйони доларів

Кібератака на банки та урядові сайті, яку хакери здійснили 15 лютого, стала найбільшою в історії України. Щоб її здійснити замовники витратили мільйони доларів. Про це під час брифінгу заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Вчора, 15 лютого, була здійснена найбільша в історії України DDos-атака на урядові сайти й на банківський сектор», – розповів він.

За словами міністра, всі органи які відповідають за кібербезпеку, внутрішні служби кібербезпеки та інформаційної безпеки в банківських установах, працювали над тим, щоб протидіяти цим атакам і ліквідувати їх якнайшвидше.

«Дійсно, ця атака має безпрецедентний характер. Зрозуміло що вона готувалась заздалегідь, і ключова мета, ціль цієї атаки – це дестабілізація», – підкреслив посадовець.

За словами міністра, організатори атаки намагались посіяти паніку та зробити все для того, щоб в Україні з'явився певний хаос. Він наголосив, що завдяки реакції органів, які відповідають за кібербезпеку, цьому вдалося запобігти.

«Банківська система дуже швидко відновилась, всі сайти були відновлені також в дуже швидкий час», – зауважив він.

За словами Федорова, вартість подібної атаки становить мільйони доларів.

Заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора повідомив, що спершу з’явилися перебої у роботі банківських сервісів перебої, ближче до вечора – сайтів органів державної влади (Збройних Сил, Міноборони та інших).

Водночас, зазначив Жора, низку сайтів вимкнули примусово, аби локалізувати кібератаку і запобігти її поширенню.

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк розповів, що один хакер чи група хакерів не могли б собі дозволити таку суму. Такі атаки проводять держави, їхні спецслужби чи підконтрольні злочинні об'єднання.

«Єдина країна яка зацікавлена в таких іміджевих ударах по нашій державі – це, на жаль, Росія», – додав він.

Крім того, зазанчили в СБУ, було точно зафіксовано сліди іноземних спецслужб, а також є ознаки схожості атак з січневими кібератаками на державні сайти.

«Спосіб інший, але схожість інфраструктури вказує на те, що вони можуть бути пов’язані», – заявив він.

Сьогодні, 16 лютого, триває DoS-атака на сайт Міністерства оборони України. Трафік порталу направили на сервіс захисту у США. Додамо, що 16 лютого на українців здійснюється хакерська атака через Facebook.

Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Не відкривався й сайт Збройних сил України. Згодом у ніч на 16 лютого в роботі сайтів державних органів знову виникли перебої.

Зазначимо, клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржилися, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Клієнти державного ПриватБанку повідомляли про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працював додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдалося зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Також портал «Дія» потрапив під кібератаку 15 лютого слідом за банками. Хакери спробували зламати сайт приблизно о 20:00. Співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський повідомив, що Ddos-атака йде на всі українські банки з різною результативністю.

Уночі 16 лютого сталася чергова кібератака: низка сайтів держорганів працювала з перебоями. Згодом стало відомо, що роботу банківських вебресурсів відновлено. Також Міноборони прокоментувало атаку на свої ресурси. Нагадаємо, США пропонують допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну – Reuters.