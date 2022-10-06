Ракетна атака на Запоріжжя: є загиблі, трирічну дитину ушпиталено (фото, відео)

Під завалами будинків знаходиться щонайменше п’ять людей

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю загинули двоє людей. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Попередньо щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки. Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги», – йдеться в повідомленні.

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Під завалами будинків щонайменше п’ять громадян.

«Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція», – додав Старух.

Зруйнований рашистами будинок в Запоріжжі (до/після) фото з соцмереж

Нагадаємо, окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

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Також у ніч на 6 жовтня ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту пожежа.

Крім того, російські загарбники сьогодні вранці завдали ракетного удару по Хмельниччині.