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Окупанти вночі вгатили по Харкову, на місці працюють пожежники

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти вночі вгатили по Харкову, на місці працюють пожежники
Ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт
фото з відкритих джерел

Ворог вночі обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова

На місці прильоту у місті Харкові розгорілась пожежа. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту зараз пожежа. Інформація про потерпілих та степінь руйнування об’єкта уточнюється», – повідомив Терехов за 15 хв після того, як у Харкові оголосили повітряну тривогу.

Як повідомлялося, у ніч на 5 жовтня російські війська з півдня атакували Україну дронами-камікадзе. З близько 12 дронів були збиті шість.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також розповів про дві топ-події дня.

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Теги: Зброя Росії вибух росія Ігор Терехов Харків війна

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