Ракетна атака по Україні: Галущенко повідомив, де найскладніша ситуація

Галущенко попередив, що у зв'язку з сьогоднішньою атакою слід очікувати аварійних відключень електропостачання

Це вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК

У ході масованої ракетної атаки росіян вранці 29 грудня по території України, кілька об'єктів енергетики України отримали пошкодження. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Він зазначив, що сьогодні росіяни знову били саме по енергетичній інфраструктурі, як і в попередні рази.

«На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах», – розповів міністр.

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Галущенко попередив, що у зв'язку з сьогоднішньою атакою слід очікувати аварійних відключень електропостачання. Водночас міністр запевнив, що енергетики вже працюють над відновленням подачі електрики.

Згодом у ДТЕК повідомили, що російські окупанти обстріляли одну з ТЕС підприємства. «Сьогодні ворог знову атакував енергетичний об‘єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції. Через обстріл один з працівників отримав легкі поранення», – заявляють у компанії.

Це вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Як повідомлялося, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.