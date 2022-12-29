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Ракетна атака по Україні: Галущенко повідомив, де найскладніша ситуація

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетна атака по Україні: Галущенко повідомив, де найскладніша ситуація
Галущенко попередив, що у зв'язку з сьогоднішньою атакою слід очікувати аварійних відключень електропостачання
фото ілюстративне

Це вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК

У ході масованої ракетної атаки росіян вранці 29 грудня по території України, кілька об'єктів енергетики України отримали пошкодження. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він зазначив, що сьогодні росіяни знову били саме по енергетичній інфраструктурі, як і в попередні рази.

«На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах», – розповів міністр.

Галущенко попередив, що у зв'язку з сьогоднішньою атакою слід очікувати аварійних відключень електропостачання. Водночас міністр запевнив, що енергетики вже працюють над відновленням подачі електрики.

Згодом у ДТЕК повідомили, що російські окупанти обстріляли одну з ТЕС підприємства. «Сьогодні ворог знову атакував енергетичний об‘єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції. Через обстріл один з працівників отримав легкі поранення», – заявляють у компанії.

Це вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Як повідомлялося, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.

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Теги: окупанти міністр обстріл автомобіль ракета Герман Галущенко ворог поранення росіяни

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