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На Франківщині ракета влучила у житловий будинок (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Франківщині ракета влучила у житловий будинок (фото)
Окупанти атакували приватний будинок
Кирило Тимошенко / Telegram

Ракета дивом не вибухнула

У селі в Івано-Франківській області російська ракета прилетіла прямо в будинок, але дивом не вибухнула. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає. Цинізму росіян немає меж», – йдеться в повідомленні.

На Франківщині ракета влучила у житловий будинок (фото) фото 1

Станом на 10:54 повітряна тривога скасована у всіх областях України, окрім Луганщини.

Банкова повідомила, що окупанти випустили понад 120 ракет.

До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

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Теги: росія окупанти війна Україна Івано-Франківськ росіяни

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