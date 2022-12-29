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На Прикарпатті ворожа ракета влучила в енергооб’єкт: деталі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Прикарпатті ворожа ракета влучила в енергооб’єкт: деталі
Ще одна ракета впала на приватну житлову будівлю на території Тлумацької територіальної громади, але не вибухнула
фото: Telegram/Світлана Онищук

Одна з ракет пошкодила приватний будинок у Івано-Франківській області

Ворог влучив в один із енергетичних об’єктів Івано-Франківщини та житловий будинок, проте ракета не вибухнула. Про це повідомила голова обласної держадміністрації Світлана Онищук.

Унаслідок атаки на енергооб’єкт виникла пожежа на загальній площі 50 м.кв. Станом на 11.25 пожежу локалізовано, постраждалих і жертв немає.

Ще одна ракета пошкодила приватну житлову будівлю на території Тлумацької територіальної громади, але не вибухнула. На момент влучання ракети у будинку людей не було. На щастя, ніхто не постраждав.

Також в області зафіксовано падіння ракет, знешкодження яких відбудеться згодом.

До слова, повітряна тривога в Україні тривала майже п'ять годин.

Нагадаємо, Залужний розповів, скільки ворожих ракет збили сили ППО.

Також у Києві прогриміли вибухи. Стало відомо, що у Дарницькому районі є постраждалі.

Як відомо, Кличко підтвердив вибухи у Києві. До того ж очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль.

Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.

Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів. Повітряні сили повідомили, що ворог атакує Україну ракетами з різних напрямків.

Зауважимо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. 

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Теги: Івано-Франківщина Івано-Франківськ ракета

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