На Прикарпатті ворожа ракета влучила в енергооб’єкт: деталі

Ще одна ракета впала на приватну житлову будівлю на території Тлумацької територіальної громади, але не вибухнула

Одна з ракет пошкодила приватний будинок у Івано-Франківській області

Ворог влучив в один із енергетичних об’єктів Івано-Франківщини та житловий будинок, проте ракета не вибухнула. Про це повідомила голова обласної держадміністрації Світлана Онищук.

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Унаслідок атаки на енергооб’єкт виникла пожежа на загальній площі 50 м.кв. Станом на 11.25 пожежу локалізовано, постраждалих і жертв немає.

Ще одна ракета пошкодила приватну житлову будівлю на території Тлумацької територіальної громади, але не вибухнула. На момент влучання ракети у будинку людей не було. На щастя, ніхто не постраждав.

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Також в області зафіксовано падіння ракет, знешкодження яких відбудеться згодом.

До слова, повітряна тривога в Україні тривала майже п'ять годин.

Нагадаємо, Залужний розповів, скільки ворожих ракет збили сили ППО.

Також у Києві прогриміли вибухи. Стало відомо, що у Дарницькому районі є постраждалі.

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Як відомо, Кличко підтвердив вибухи у Києві. До того ж очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль.

Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.

Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів. Повітряні сили повідомили, що ворог атакує Україну ракетами з різних напрямків.

Зауважимо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.