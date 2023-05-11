Чи покинуть «вагнерівці» Бахмут? Кремль дав відповідь щодо заяв Пригожина

За останній тиждень Пригожин у низці відеозаписів заявляв про намір повністю вивести своїх бойовиків з Бахмута через нібито брак зброї та боєприпасів

Пєсков заявив, що місто буде «взято під контроль» російськими силами

ПВК «Вагнера» не залишить позиції у Бахмуті на Донеччині: окупанти переконані, що їм вдасться захопити місто. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков в інтерв’ю сербському телеканалу ATV.

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На запитання, чи покинуть війська Пригожина Бахмут, Пєсков дав зрозуміти, що ПВК звідти не піде. Також підданий Путіна переконаний, що місто буде «взято під контроль» російськими силами.

«Я не називатиму нічиї прізвища, але скажу, що незалежно від того, що вони говорять і які заяви роблять, йдеться про збройні сили Російської Федерації. Це все російські сили. Це все ті ж сили, які завжди переслідують одну і ту ж мету. Ми не сумніваємося, що Артемівськ (Бахмут – ред.) буде взято під контроль», – сказав Пєсков.

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Він заявив, що ситуація у місті справді «дуже емоційна».

«Ідуть дуже важкі наступальні дії. Там зосереджено дуже потужний укріплений район і велике угруповання збройних сил України, яке постійно намагається прорватися. Є також іноземна зброя. Тому емоції там киплять», – додав речник Кремля.

Як відомо, Бої за Бахмут тривають понад дев'ять місяців. Українські сили провели успішні контратаки навколо Бахмута 9 травня і досягли незначного просування: аналітики ISW назвали причину провалу військ РФ.

Напередодні повідомлялося, що «вагнерівці» покинули Бахмут на Донеччині, втративши приблизно 500 своїх військових. Зранку 9 травня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин розповів про втечу бійців російської 72 бригади з позицій під Бахмутом. За його словами, вони оголили стратегічний плацдарм.

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До слова, ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин наразі перебуває у максимально невигідному становищі в Бахмуті: Банкова прокоментувала «цугцванг» Пригожина.

Крім того, за даними Politico, «вагнерівці» досі контролюють значну територію в Бахмуті.