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Надзвичайно висока загроза: «Південь» попередив про ризик ракетних ударів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Надзвичайно висока загроза: «Південь» попередив про ризик ракетних ударів
Бойове чергування продовжують чотири надводні ракетоносії РФ
фото: defence-ua.com

До застосування готові 32 ворожі «Калібри»

Активність російської стратегічної авіації свідчить про надзвичайно високу загрозу ракетного удару. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у Telegram.

За його словами, у ворожому корабельному угрупованні з 17 одиниць продовжують чергування чотири надводні ракетоносії. Загалом до застосування готові 32 «Калібри».

«Не нехтуйте правилами безпеки, дослухайтесь сигналів повітряної тривоги. Не сповіщайте ворога про роботу наших систем протиповітряної оборони і результати влучань», – нагадав Назаров.

Нагадаємо, триває 438-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав вісім ракетних ударів, зокрема, дві ракети С-300 влучили по цивільному підприємству в Балаклії на Харківщині, унаслідок чого поранено п'ятьох цивільних громадян. Окрім того, п'ять російських ракет Х-22 окупанти випустили по цивільних об’єктах Миколаївської області та одну ракету Х-22 – по Херсонщині, без втрат. Також ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та Нікополю Дніпропетровської області. На жаль, є загиблі та пораненні серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ворог Чорне море ракета небезпека

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