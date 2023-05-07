Надзвичайно висока загроза: «Південь» попередив про ризик ракетних ударів

До застосування готові 32 ворожі «Калібри»

Активність російської стратегічної авіації свідчить про надзвичайно високу загрозу ракетного удару. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у Telegram.

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За його словами, у ворожому корабельному угрупованні з 17 одиниць продовжують чергування чотири надводні ракетоносії. Загалом до застосування готові 32 «Калібри».

«Не нехтуйте правилами безпеки, дослухайтесь сигналів повітряної тривоги. Не сповіщайте ворога про роботу наших систем протиповітряної оборони і результати влучань», – нагадав Назаров.

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Нагадаємо, триває 438-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав вісім ракетних ударів, зокрема, дві ракети С-300 влучили по цивільному підприємству в Балаклії на Харківщині, унаслідок чого поранено п'ятьох цивільних громадян. Окрім того, п'ять російських ракет Х-22 окупанти випустили по цивільних об’єктах Миколаївської області та одну ракету Х-22 – по Херсонщині, без втрат. Також ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та Нікополю Дніпропетровської області. На жаль, є загиблі та пораненні серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.