«Бавовна» в Севастополі: окупанти шукають на нафтобазі вибухівку (відео)

Пожежа на нафтобазі у Севастополі триває вже шосту годину

Пожежу на паливних резервуарах окупаційна влада планує загасити до вечора

Територію нафтобази в окупованому Севастополі, де сьогодні вранці стався вибух і масштабна пожежа, перевірять на наявність вибухівки. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на джерела в екстрених службах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Співробітники кінологічної служби вже прибули на нафтобазу.

Між тим, резервуар, що горить, гасять піною. Відкритого вогню не видно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що пожежу на паливних резервуарах планують загасити до 18:00.

Нагадаємо, 29 квітня близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пожежі присвоєно четвертий рівень – найскладніший із усіх можливих.

Дивіться фото та відео пожежі в окупованому Севастополі.