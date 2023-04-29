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«Бавовна» в Севастополі: окупанти шукають на нафтобазі вибухівку (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бавовна» в Севастополі: окупанти шукають на нафтобазі вибухівку (відео)
Пожежа на нафтобазі у Севастополі триває вже шосту годину
фото: скріншот із відео

Пожежу на паливних резервуарах окупаційна влада планує загасити до вечора

Територію нафтобази в окупованому Севастополі, де сьогодні вранці стався вибух і масштабна пожежа, перевірять на наявність вибухівки. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на джерела в екстрених службах.

Співробітники кінологічної служби вже прибули на нафтобазу.

Між тим, резервуар, що горить, гасять піною. Відкритого вогню не видно.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що пожежу на паливних резервуарах планують загасити до 18:00.

Нагадаємо, 29 квітня близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.

Пожежі присвоєно четвертий рівень – найскладніший із усіх можливих.

Дивіться фото та відео пожежі в окупованому Севастополі.

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Теги: Крим вибух пожежа війна

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