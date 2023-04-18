Перетворюють Бахмут на руїну: Сирський розповів про ситуацію в епіцентрі бойових дій

Росіяни намагаються взяти місто під контроль будь-якою ціною

Російські загарбники посилюють обстріли артилерію та авіацією на Бахмутському напрямку, перетворюючи місто на руїну. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зазначив, що Бахмут залишається епіцентром бойових дій. Російські війська зосереджують найбільші свої зусилля і намагаються взяти місто під контроль будь-якою ціною.

«Наразі, ворог збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну», – зазначив генерал-полковник.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сирський додав, що окупанти ведуть наступальні дії на кількох ділянках фронту. Так, на Куп‘янському напрямку були спроби противника перейти в атаку. Проте українські артилеристи зламали плани ворога. Тому росіяни втекли, навіть не діставшись рубежу переходу в атаку.

На Лиманському напрямку російські спроби штурмів також були безуспішними через стійкість українських захисників.

Нагадаємо, британська розвідка вказала, де проходить лінія фронту у Бахмуті.

Триває 419-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.