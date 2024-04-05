Ракетний обстріл Запоріжжя. З’явилося відео удару окупантів

Окупанти завдали за останні дві години п'ять ракетних ударів по місту

Росія завдала повторного удару по Запоріжжю, коли на місці працювали рятувальники й поліцейські. Момент повторної російської атаки зафіксували журналісти «Суспільного».

Зокрема, начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив раніше, що внаслідок російської атаки постраждали двоє журналістів. Згодом стало відомо, що пораненими стали кореспонденти «Укрінформу» та 1+1.

Також Федоров повідомляв, що окупанти завдали за останні дві години п'ять ракетних ударів по місту та пошкодили три багатоповерхівки й десять будинків приватного сектору. Особливістю атаки по місту є те, що росіяни завдали спочатку двох ракетних ударів, а після того, як на місце події прибули рятувальники та поліцейські, загарбники атакували по тому ж місцю.

За попередніми даними, через російську атаку загинули три людини. Кількість поранених зросла до 19 людей. З них четверо – у важкому стані.

Нагадаємо вдень, 5 квітня, в Запоріжжі було чути звуки вибухів. Незадовго до цього в області було оголошено повітряну тривогу.

Згодом голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки по місту є загиблі та постраждалі.

До слова, триває 772-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.