Удар по Чугуєву: серед постраждалих дитина

Руйнування було зафіксовано поруч з девʼятиповерховим житловим будинком

Унаслідок атаки госпіталізовано трьох людей

У ніч на 8 березня російські загарбники завдали удару по Чугуєву Харківської області, унаслідок якого поранень зазнали п'ятеро осіб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами голови ОВА, серед постраждалих трирічна дитина.

фото: Олег Синєгубов/Telegram

Було госпіталізовано трьох людей. Двом, зокрема й постраждалій дитині, надали медичну допомогу на місці.

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Раніше Олег Синєгубов, що поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік.

фото: Олег Синєгубов/Telegram

Як повідомлялося, було зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель та близько 13 автомобілів.

Нагадаємо, у ніч на 7 березня російські окупанти вдарили по навчальному полігону у Харківській області, застосувавши безпілотники.

Як повідомлялося, 6 березня, російські загарбники обстріляли Борову Харківської області. Попередньо, відомо про одну загиблу людину похилого віку та чотирьох поранених, серед яких – троє дітей.

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До слова, 7 березня у Сумах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги в регіоні. Після повідомлення про вибух Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.

Внаслідок російського ракетного удару по Сумах пошкодження отримали лікувальні та навчальний заклади міста.