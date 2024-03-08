Удар по Чугуєву: серед постраждалих дитина
Унаслідок атаки госпіталізовано трьох людей
У ніч на 8 березня російські загарбники завдали удару по Чугуєву Харківської області, унаслідок якого поранень зазнали п'ятеро осіб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За словами голови ОВА, серед постраждалих трирічна дитина.
Було госпіталізовано трьох людей. Двом, зокрема й постраждалій дитині, надали медичну допомогу на місці.
Раніше Олег Синєгубов, що поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік.
Як повідомлялося, було зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель та близько 13 автомобілів.
Нагадаємо, у ніч на 7 березня російські окупанти вдарили по навчальному полігону у Харківській області, застосувавши безпілотники.
Як повідомлялося, 6 березня, російські загарбники обстріляли Борову Харківської області. Попередньо, відомо про одну загиблу людину похилого віку та чотирьох поранених, серед яких – троє дітей.
До слова, 7 березня у Сумах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги в регіоні. Після повідомлення про вибух Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.
Внаслідок російського ракетного удару по Сумах пошкодження отримали лікувальні та навчальний заклади міста.
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