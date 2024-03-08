Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Чугуєву: серед постраждалих дитина

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по Чугуєву: серед постраждалих дитина
Руйнування було зафіксовано поруч з девʼятиповерховим житловим будинком
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Унаслідок атаки госпіталізовано трьох людей

У ніч на 8 березня російські загарбники завдали удару по Чугуєву Харківської області, унаслідок якого поранень зазнали п'ятеро осіб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами голови ОВА, серед постраждалих трирічна дитина.

Удар по Чугуєву: серед постраждалих дитина фото 1
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Було госпіталізовано трьох людей. Двом, зокрема й постраждалій дитині, надали медичну допомогу на місці.

Раніше Олег Синєгубов, що поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік.

Удар по Чугуєву: серед постраждалих дитина фото 2
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Як повідомлялося, було зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель та близько 13 автомобілів.

Нагадаємо, у ніч на 7 березня російські окупанти вдарили по навчальному полігону у Харківській області, застосувавши безпілотники.

Як повідомлялося, 6 березня, російські загарбники обстріляли Борову Харківської області. Попередньо, відомо про одну загиблу людину похилого віку та чотирьох поранених, серед яких – троє дітей. 

До слова, 7 березня у Сумах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги в регіоні. Після повідомлення про вибух Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.

Внаслідок російського ракетного удару по Сумах пошкодження отримали лікувальні та навчальний заклади міста.

Теги: обстріл Харківщина дитина Олег Синєгубов вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через російський обстріл припинила роботу одна з ТЕС
Через російський обстріл припинила роботу одна з ТЕС
13 лютого, 05:20
Окупанти заявили про масовану атаку безпілотників на чотири області РФ
Окупанти заявили про масовану атаку безпілотників на чотири області РФ
17 лютого, 06:50
У Харкові прогриміли вибухи
У Харкові прогриміли вибухи
18 лютого, 00:50
У Москві горить будинок
У Москві загорівся дах житлового будинку (відео)
9 лютого, 00:33
«Хлопчик спав в обіймах». Що відомо про загиблу матір з немовлям внаслідок удару по Одесі
«Хлопчик спав в обіймах». Що відомо про загиблу матір з немовлям внаслідок удару по Одесі
3 березня, 00:50
Дрони окупантів мали розгалуження і за часом, і за напрямком
Ворог атакував Україну дронами та ракетами: якою була ціль Росії та чи є влучання
25 лютого, 07:19
Будівля мала історичну та мистецьку цінність
Унаслідок ворожого удару по Костянтинівці зруйновано залізничний вокзал
25 лютого, 12:42
Наразі причини вибуху на ТЕЦ у Тиві встановлюються
Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
6 березня, 06:30
Було гучно орієнтовно в мікрорайоні «Колонія»
У Бердянську пролунав вибух: ліквідовано одну з організаторок «виборів»
6 березня, 13:58

Події в Україні

Удар по Чугуєву: серед постраждалих дитина
Удар по Чугуєву: серед постраждалих дитина
ЗСУ вдарили по 11 базах окупантів – Генштаб
ЗСУ вдарили по 11 базах окупантів – Генштаб
У Чернівецькій області чоловіки з сокирами напали на представників ТЦК
У Чернівецькій області чоловіки з сокирами напали на представників ТЦК
ЗСУ, ймовірно, просунулися поблизу Бахмута: аналіз ISW
ЗСУ, ймовірно, просунулися поблизу Бахмута: аналіз ISW
Окупанти зробили цинічний подарунок маріупольській школі
Окупанти зробили цинічний подарунок маріупольській школі
Окупанти атакували Харківщину: влада повідомили про наслідки
Окупанти атакували Харківщину: влада повідомили про наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
МЗС Росії викликало посла Америки та поставило ультиматум
16K
Де виписуватимуть повістки в березні: ТЦК назвав усі місця
9758
Дніпропетровщина готується до оборони, замовила тисячі «зубів дракона»
6862
Ukr.net перестав працювати: як відновити листування
6177
Битва за Конституційний суд. Чи ризикне Руслан Стефанчук змінити роботу?
5840
Путін поскаржився льотчицям на свою нелегку долю

Новини

Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Сьогодні, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Сьогодні, 00:20
Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
Вчора, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
Вчора, 04:52
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua