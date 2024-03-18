Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти зменшили кількість штурмів на деяких напрямках – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти зменшили кількість штурмів на деяких напрямках – Генштаб
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 56 бойових зіткнень

Триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби зафіксовано 56 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав п’ять ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 60 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Велика Писарівка, Лукашівка, Пономаренки Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси, Прогрес Чернігівської області; Кружок, Атинське, Катеринівка, Водолаги, Миропілля, Пономаренки Сумської області; Гур'їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив три безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито чотири атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області; Терни¸ Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито сім атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито сім атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине та Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Прогрес, Вовче, Желанне, Мирноград, Новогродівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 21 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Велика Новосілка. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Берестки, Костянтинівка, Антонівка, Катеринівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог сім разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Приморське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Протягом доби ворогом здійснено три атаки на позиції наших військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бургунка, Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев'ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу ППО противника.

Нагадаємо, російські війська просунулися на північний захід і захід від Авдіївки, на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 17 березня. Російські джерела також повідомили, що захопили Мирне на заході Запорізької області.

До слова, уряд зареєстрував у парламенті проєкт закону, який дасть змогу збільшити чисельність прикордонних військ України на 15 тис. осіб.

Теги: ЗСУ війна окупанти Генштаб Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Одещині працюють сили ППО
На Одещині працюють сили ППО
Вчора, 00:20
Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках – Генштаб
15 березня, 07:25
На росіян чекає посилення цензури, зокрема на ТБ і в Інтернеті
Українські хакери розсекретили, що чекає на РФ після війни
11 березня, 12:53
Російські окупанти ударили 39 ударними безпілотниками типу «Shahed»
Нічна атака «шахедів»: Повітряні сили звітували про збиті цілі
10 березня, 07:38
Втома, емоції, недовіра стимулюють страх та підштовхують до паніки. Все як рф і програмує в своїх методичках
Як Росія формувала у нас відчуття тривожності
8 березня, 08:50
Режисер помер у реанімації в італійській клініці ввечері 6 березня
На 72-му році пішов з життя театральний режисер Рімас Тумінас, який підтримував Україну
6 березня, 21:43
ЗСУ тримають оборону Куп'янська
ЗСУ назвали кількість ворожої техніки на Лимано-Куп’янському напрямку
4 березня, 07:37
В Одесі через ворожу атаку обвалилася частина багатоповерхівки (фото, відео)
В Одесі через ворожу атаку обвалилася частина багатоповерхівки (фото, відео)
2 березня, 05:03
«Спроможностей протистояти пропозиціям реальності від путінського режиму у нас немає»
Чому Путін перемагає?
20 лютого, 07:19

Події в Україні

Росія купує супутникові знімки американських компаній для ударів по Україні – ЗМІ
Росія купує супутникові знімки американських компаній для ударів по Україні – ЗМІ
Окупанти зменшили кількість штурмів на деяких напрямках – Генштаб
Окупанти зменшили кількість штурмів на деяких напрямках – Генштаб
Сирський призначив нового речника Повітряних сил
Сирський призначив нового речника Повітряних сил
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
Окупанти поцілили по території храму на Харківщині (фото)
Окупанти поцілили по території храму на Харківщині (фото)
До яких хитрощів вдаються кандидати на посаду судді Конституційного Суду (відео)
До яких хитрощів вдаються кандидати на посаду судді Конституційного Суду (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
51K
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
38K
Військові НАТО вже в Україні – El Pais
25K
Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку
20K
Новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком
19K
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua