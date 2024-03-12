Удар по Кривому Рогу, нова військова допомога від США. Головне за 12 березня

Російські окупанти сьогодні, 12 березня, завдали удару по Кривому Рогу

Удар по Кривому Рогу, США вперше за тривалий час передадуть Україні військову допомогу, російські добровольці розпочали нову спецоперацію на території РФ. «Главком» склав добірку новин 12 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Російські добровольці розпочали нову спецоперацію на території РФ

Після нічної атаки безпілотників на три регіони РФ, легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон заявили, що збираються росіян «звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу». Легіони зайшли до Курської та Білгородської областей РФ у рамках спільної операції.

Згодом Легіон «Свобода Росії» заявив, що селище Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Нині окупанти залишають населений пункт.

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США вперше за тривалий час передадуть Україні військову допомогу

Адміністрація президента США виділить Україні новий пакет військової допомоги на $300 млн. За словами Саллівана, новий пакет військової допомоги Україні, серед іншого, буде містити снаряди для артилерії та ракети Gmlrs до Himars.

Водночас Білий дім звернувся до Конгресу США з закликом якомога швидше ухвалити законопроект про виділення фінансування на підтримку України.

Удар по Кривому Рогу

Російські окупанти сьогодні, 12 березня, завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у багатоповерхівці.

У результаті ворожого удару російських окупантів по Кривому Рогу загинуло вже троє людей. Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив, що також відомо про 38-х поранених.

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Наразі вдалося врятувати з-під завалів чотирьох осіб, рятувальні роботи тривають.

Кабмін визначив розмір виплат дітям загиблих військових

Кабінет міністрів України запровадив виплати для дітей загиблих українських захисників. Їм платитимуть від 6,1 тис. грн.

Згідно з рішенням Кабміну, було встановлено адресну допомогу дітям, яким надали статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, годувальник яких не входив до складу добровольчих формувань територіальних громад та загинув (зник безвісти) під час участі в обороні країни.

Дітям віком від 1 до 15 років буде встановлено такі виплати:

не менше 7,8 тис. грн – на одну дитину;

не менше 6,1 тис. грн – кожній дитині, якщо у сім'ї двоє або більше дітей.

Падіння Іл-76

Над російським містом Іваново спалахнув і впав літак. Згодом стало відомо, що йдеться про Іл-76. Як повідомило російське Міноборони аварія трапилася під час зльоту для виконання планового польоту.

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На борту Іл-76, який зазнав аварії, перебували вісім членів екіпажу і семеро пасажирів. Причиною аварії Іл-76 в Іванівській області стала пожежа одного з двигунів. За попередніми даними, усі 15 людей, які перебували на борту, загинули.