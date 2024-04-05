У Запоріжжі пролунала серія вибухів

Як зазначив глава Запорізької ОВА, в місті пролунало два вибухи

У Запоріжжі наразі оголошено повітряну тривогу

Сьогодні, 5 квітня, в Запоріжжі було чути звук вибуху. Незадовго до цього в області було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне» та голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За даними місцевих жителів невдовзі після оголошення повітряної тривоги в місті Запоріжжя пролунав звук вибуху.

Глава ОВА о 15:18 повідомив, що в місті було чути вже другий вибух.

Зазначимо, що в кількох регіонах України через балістику та Ту-22м3 оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, у ніч на 5 квітня ворог атакував дронами Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Українська військові збили всі чотири дрони.

До слова, триває 772-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.