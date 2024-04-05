Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На штурм – на мопеді: нацгвардійці взяли в полон окупанта-морпіха (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
На штурм – на мопеді: нацгвардійці взяли в полон окупанта-морпіха (відео)
За словами окупанта, він був призваний на посаду водія, однак, потім був переведений в штурмовий підрозділ
фото з відкритих джерел

Окупант наближався до українських позицій на мопеді, а потім намагався непомітно підійти ближче та провести розвідку

Бійці 21-ї бригади Національної гвардії України взяли у полон російського окупанта, який приїхав штурмувати українські позиції на мопеді. Про це повідомляє Національна гвардія України.

«Під час роботи одного з підрозділів аеророзвідки в районі Урожайного оператори БПЛА помітили російського військового, який наближався до українських позицій на мопеді, а потім намагався непомітно підійти ближче та провести розвідку», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанту виявилося 43 роки. Він проходив службу за контрактом у рядах бригади морської піхоти ЗС РФ. З вересня 2023 року брав участь у бойових діях на Донеччині. 

За його словами, він був призваний на посаду водія, однак, потім був переведений в штурмовий підрозділ.

Збройні сили України ускладнюють наступальні операції РФ на Лиманському напрямку. Російські військові просунулися до східної околиці Часового Яру через посилену механізовану атаку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також: Атака на Харків: на дроні був напис «За Крокус Сіті Холл» (фото)

4 квітня позиційні бої тривали на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося. Російське джерело заявило, що високорозвинені можливості української повітряної розвідки ускладнюють російські наступальні операції на Лиманському напрямі.

До слова, Інформація про те, що росіяни нібито зайшли до Часового Яру, не відповідає дійсності, однак у цьому районі ведуться важкі бої. Про це заявив речник Східного командування Збройних Сил України Андрій Задубінний в коментарі Reuters

«Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (російських військ) там немає… Не вірте російським повідомленням», – сказав Андрій Задубінний.

Видання також зазначило, що раніше про вхід росіян до Часового Яру писали пропагандисти із росЗМІ, які посилались на заступника місцевого гауляйтера.

Американський Інститут вивчення війни також писав, нібито росіяни зайшли у передмістя Часового Яру. У ISW посилалися на геолокаційні кадри, опубліковані 4 квітня. На них, як стверджують аналітики, видно, як російська механізована колона просувалася ділянкою траси Т-0506 (Хромове-Часів Яр) до східної околиці мікрорайону Канал (крайня східна частина Часів Яру), перш ніж українські бійці спинили подальше просування ворога.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState заявили, що російські окупанти зайшли в крайні будинки Часового Яру у Донецькій області і найближчим часом у місті можуть розпочатися вуличні бої. Аналітики зазначили, що були штурми і на багатоповерхівки, але там окупантам не вдалося закріпитися. Силам Оборони важко стримувати натиск противника – росіяни продовжують численні штурми, маючи перевагу у живій силі.

Теги: окупанти війна штурм полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гундяєв і Онуфрій під час війни Росії проти України. Москва, 1 лютого 2015 року
Питання до тих, хто досі у Московському патріархаті
3 квiтня, 11:00
Частину бомбосховищ поляки побудують у метро
На фоні погроз Росії Варшава взялась за бомбосховища – Politico
14 березня, 13:31
Усі доповіді були присвячені ліквідації наслідків російського обстрілу
Зеленський провів Ставку: ухвалили кілька закритих рішень
22 березня, 18:27
Обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснено боєприпасом Умпб Д-30
Глава Харківської ОВА пояснив, скільки будинків пошкодили росіяни внаслідок атаки
27 березня, 18:04
ЗСУ готуються до різного розвитку ситуації на фронті
ЗСУ повідомили, коли росіяни спробують здійснити новий наступ
22 березня, 13:06
У Європі немає жодного лідера, окрім прем'єра Угорщини та прем'єра Словаччини, які б довіряли Путіну – Науседа
Росію потрібно перемогти в Україні – президент Литви
25 березня, 23:59
Російські війська просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
Російські війська просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
25 березня, 04:20
Уночі Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – «Укренерго»
Уночі Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – «Укренерго»
29 березня, 07:39
фото сторінка Ігоря Терехова у соцмережі Х (колишній Twitter)
Протирадіаційні двері та очищувачі повітря: у Харкові збудовано першу підземну школу (фото)
2 квiтня, 19:49

Події в Україні

Російські втрати істотно зросли на тлі контрнаступу – BBC
Російські втрати істотно зросли на тлі контрнаступу – BBC
У Запоріжжі пролунала серія вибухів
У Запоріжжі пролунала серія вибухів
Міноборони впроваджує застосунок для військових «Армія+»: яким буде функціонал
Міноборони впроваджує застосунок для військових «Армія+»: яким буде функціонал
Федоров анонсував кадрові звільнення в Запорізькій облраді
Федоров анонсував кадрові звільнення в Запорізькій облраді
На штурм – на мопеді: нацгвардійці взяли в полон окупанта-морпіха (відео)
На штурм – на мопеді: нацгвардійці взяли в полон окупанта-морпіха (відео)
Росія знищила 80% українських ТЕЦ за останні тижні – Шмигаль
Росія знищила 80% українських ТЕЦ за останні тижні – Шмигаль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Найбільший нафтопереробний завод «Лукойла» зіштовхнувся з проблемами через санкції
16K
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
11K
Хрест на військових могилах. Кому «заважає»?
7729
Кіпр захлинається від напливу біженців з однієї країни
4617
Індія зробила чергову «ведмежу послугу» нафті з Росії
3792
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Харкові пролунали вибухи, місто атакували КАБами
Сьогодні, 15:58
Повітряні сили пояснили складність відбиття ракетних атак по Харкову
Сьогодні, 15:41
Росія намагається зламати роботу європейської залізниці, – Financial Times
Сьогодні, 15:19
На Львівщині незаконно зрубали понад сотню дерев (фото)
Сьогодні, 14:54
Голова Митної служби Молдови подав у відставку через корупційний скандал
Сьогодні, 14:13
«Укрзалізниця» досі не продає металобрухт: вплинути на компанію просять Кабмін
Сьогодні, 14:01

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua