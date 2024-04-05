На штурм – на мопеді: нацгвардійці взяли в полон окупанта-морпіха (відео)

За словами окупанта, він був призваний на посаду водія, однак, потім був переведений в штурмовий підрозділ

Окупант наближався до українських позицій на мопеді, а потім намагався непомітно підійти ближче та провести розвідку

Бійці 21-ї бригади Національної гвардії України взяли у полон російського окупанта, який приїхав штурмувати українські позиції на мопеді. Про це повідомляє Національна гвардія України.

«Під час роботи одного з підрозділів аеророзвідки в районі Урожайного оператори БПЛА помітили російського військового, який наближався до українських позицій на мопеді, а потім намагався непомітно підійти ближче та провести розвідку», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанту виявилося 43 роки. Він проходив службу за контрактом у рядах бригади морської піхоти ЗС РФ. З вересня 2023 року брав участь у бойових діях на Донеччині.

За його словами, він був призваний на посаду водія, однак, потім був переведений в штурмовий підрозділ.

Збройні сили України ускладнюють наступальні операції РФ на Лиманському напрямку. Російські військові просунулися до східної околиці Часового Яру через посилену механізовану атаку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

4 квітня позиційні бої тривали на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося. Російське джерело заявило, що високорозвинені можливості української повітряної розвідки ускладнюють російські наступальні операції на Лиманському напрямі.

До слова, Інформація про те, що росіяни нібито зайшли до Часового Яру, не відповідає дійсності, однак у цьому районі ведуться важкі бої. Про це заявив речник Східного командування Збройних Сил України Андрій Задубінний в коментарі Reuters

«Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (російських військ) там немає… Не вірте російським повідомленням», – сказав Андрій Задубінний.

Видання також зазначило, що раніше про вхід росіян до Часового Яру писали пропагандисти із росЗМІ, які посилались на заступника місцевого гауляйтера.

Американський Інститут вивчення війни також писав, нібито росіяни зайшли у передмістя Часового Яру. У ISW посилалися на геолокаційні кадри, опубліковані 4 квітня. На них, як стверджують аналітики, видно, як російська механізована колона просувалася ділянкою траси Т-0506 (Хромове-Часів Яр) до східної околиці мікрорайону Канал (крайня східна частина Часів Яру), перш ніж українські бійці спинили подальше просування ворога.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState заявили, що російські окупанти зайшли в крайні будинки Часового Яру у Донецькій області і найближчим часом у місті можуть розпочатися вуличні бої. Аналітики зазначили, що були штурми і на багатоповерхівки, але там окупантам не вдалося закріпитися. Силам Оборони важко стримувати натиск противника – росіяни продовжують численні штурми, маючи перевагу у живій силі.