Окупанти протягом ночі атакували Україну безпілотниками

У ніч на 9 березня на Хмельниччині пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перед цим моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників у напрямку Старокостянтинова.

Станом на 4:55 у Хмельницькій області досі триває тривога.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у Києві та низці областей України вночі було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Ще з вечора 9 березня Повітряні сили повідомили про загрозу для південних областей. Близько 0:30 тривога поширилася на Київщину. О 1:25 тривогу оголошено в Києві.

Станом на 1:55 відбій було оголошено в Києві. Однак загроза ще зберігалася для деяких областей.

Як повідомлялося, увечері 9 березня в Одесі та на Миколаївщині пролунали вибухи. Перед цим повітряні сили попереджали про групу «шахедів» на Миколаївщину та Одесу.

Близько 23:15 вибухи пролунали в Снігурівці на Миколаївщині. О 23:30 пролунали вибухи в Одесі. Згодом повторні вибухи було чутно в Одеському районі.