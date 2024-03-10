Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Хмельниччині пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Хмельниччині пролунали вибухи
фото ілюстративне

Окупанти протягом ночі атакували Україну безпілотниками

У ніч на 9 березня на Хмельниччині пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Перед цим моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників у напрямку Старокостянтинова.

Станом на 4:55 у Хмельницькій області досі триває тривога.

Нагадаємо, у Києві та низці областей України вночі було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Ще з вечора 9 березня Повітряні сили повідомили про загрозу для південних областей. Близько 0:30 тривога поширилася на Київщину. О 1:25 тривогу оголошено в Києві.

Станом на 1:55 відбій було оголошено в Києві. Однак загроза ще зберігалася для деяких областей.

Як повідомлялося, увечері 9 березня в Одесі та на Миколаївщині пролунали вибухи. Перед цим повітряні сили попереджали про групу «шахедів» на Миколаївщину та Одесу.

Близько 23:15 вибухи пролунали в Снігурівці на Миколаївщині. О 23:30 пролунали вибухи в Одесі. Згодом повторні вибухи було чутно в Одеському районі.

Теги: тривога вибух Хмельниччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вдарили авіаційною бомбою по багатоповерхівці
Окупанти скинули авіабомбу на Херсон: поранено 7-річну дитину
Вчора, 00:20
Cлідство виявило зловживання посадових осіб 48 інженерної бригади під час використання бюджетних грошей на ремонті військових містечок
На Хмельниччині військові отримували «бойові», ремонтуючи будинок тестя командира
6 березня, 10:21
Останні перемоги Трампа віщують неприємності для Ніккі Гейлі, кандидатки, яка кидає виклик експрезиденту США
Перемога Трампа на праймеріз у трьох штатах США, «бавовна» в Криму: головне за ніч
3 березня, 06:52
У столиці лунав сигнал тривоги: КМДА назвала причину
У столиці лунав сигнал тривоги: КМДА назвала причину
26 лютого, 12:02
У самому Нікополі снарядами понівечені чотири оселі
На Нікопольщині пошкоджено лінію електропередач і пекарню, на Донеччині – школи: ситуація в регіонах
19 лютого, 10:14
Володимир Путін у супроводі голови космічної корпорації «Роскосмос» Юрія Борисова відвідує центр Ракетно-космічної корпорації «Енергія» в Корольові, 26 жовтня 2023 року
Розвідка США з’ясувала, чи зможе Росія розмістити ядерну боєголовку в космосі
16 лютого, 04:20
Окупанти вдарили по Чугуєву: загинула людина
Окупанти вдарили по Чугуєву: загинула людина
15 лютого, 02:30
У Криму знову лунають вибухи
У Криму знову лунають вибухи
14 лютого, 11:06
Уночі ворог атакував Україну безпілотниками
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
11 лютого, 06:58

Події в Україні

На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи
Окупанти знизили темп наступальних дій біля Роботиного: аналіз ISW
Окупанти знизили темп наступальних дій біля Роботиного: аналіз ISW
Росія хоче налагодити виробництво на захопленому підприємстві
Росія хоче налагодити виробництво на захопленому підприємстві
У Києві повітряна тривога тривала пів години
У Києві повітряна тривога тривала пів години
Партизани зафіксували переміщення мобільних крематоріїв у Сімферополі
Партизани зафіксували переміщення мобільних крематоріїв у Сімферополі
Ворог атакує «Шахедами»: в Одесі та на Миколаївщині пролунали вибухи
Ворог атакує «Шахедами»: в Одесі та на Миколаївщині пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
ВЛК визнала Залужного не придатним до служби
13K
Десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян
9432
Вперше за всі роки українських досліджень Антарктики: полярники зафіксували фінвала
8767
ДБР відкрило кримінальні провадження проти голови Центру протидії корупції Шабуніна
8157
В одній із областей України зафіксували спалах небезпечної недуги, вже є летальний випадок
7548
Акторка Малахова знову написала пост про військових, який розлютив українців

Новини

Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня
Сьогодні, 05:25
День Державного Гімну. Які свята відзначаємо 10 березня
Сьогодні, 00:00
Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 06:32
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Вчора, 04:50
Шевченківський день. Що відзначаємо 9 березня
Вчора, 00:50
Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
8 березня, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua