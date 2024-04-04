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Росіяни придумали, як захистити свій флот від атак морських дронів ЗСУ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росіяни придумали, як захистити свій флот від атак морських дронів ЗСУ
Росіяни сховали свої кораблі у бухті, вхід до якої перегородили затопленими баржами
фото з відкритих джерел

Задля порятунку одних суден окупанти жертвують іншими

Військовий флот країни-агресорки намагається захистити свої кораблі від атак українських морських дронів, сховавшись у бухті. Вхід до неї окупанти перегородили затопленими баржами, розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі марафону.

«Ця практика не нова, те саме вони робили навколо так званого Кримського мосту. На баржі вішають бонові загородження. Все це використовується в якості таких собі елементів захисних споруд», – повідомив він.

Плетенчук нагадав, що аналогічну практику росіян щодо затоплення об'єктів можна було побачити 10 років тому під час захоплення Криму, коли загарбники топили власні кораблі для блокування українських суден в бухті.

«Як ми бачимо, зараз вони фактично закрилися в пункті базування Новоросійська, закрили вхід до гавані, поставили загородження і просто сидять», – сказав речник ВМС.

Плетенчук також зауважив, що в Азовському морі окупанти не проявляють особливої військової присутності, тому що, на жаль, контролюють все узбережжя. Він додав, що росіяни використовують його, щоб грабувати окуповані території, вивозити через порт награбоване – збіжжя, метал.

Нагадаємо, росіяни вивели з тимчасово окупованого Криму майже весь свій флот, що підтверджується супутниковими знімками за 1 квітня. Згідно з ними, більшість кораблів перебувають у порту, бонові ворота зачинені.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму з російських ракетоносіїв залишився лише один «невдаха» – корабель «Циклон», який не запустив жодної ракети. Про це розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук. «У Криму залишили якщо не тих, кого не шкода, то тих, кого, мабуть, просто нема де розмістити. Найцінніші активи всі виведені фактично, якщо брати саме кораблі», – зазначив він.

Також речник Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України зазначив, що Україна перехопила ініціативу над ситуацією в Чорному морі.

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Теги: окупанти ЗСУ ВМС росіяни блокування дрон флот РФ

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