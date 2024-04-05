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Ракетний удар по Запоріжжю: є поранені та загиблі (оновлено)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракетний удар по Запоріжжю: є поранені та загиблі (оновлено)
Низка об'єктів цивільної інфраструктури Запоріжжя зазнала ушкоджень
фото з відкритих джерел

За попередніми даними, через російську атаку загинули двоє людей та постраждали шестеро людей

Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя пошкоджено цивільну інфраструктуру міста та є загиблі, постраждалі. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За попередніми даними, через російську атаку загинули двоє людей та постраждали шестеро людей.

«Росіяни вбили двох мирних людей – жінку і чоловіка. За попередніми даними внаслідок російської атаки по Запоріжжю поранені шість людей. 9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20-ти і 22-х років – у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік – у важкому стані. Усі у лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу», – наголосив Федоров.

«На цей час відомо, що ушкоджень зазнали три багатоповерхівки, один будинок приватного сектору, гуртожиток та заклад торгівлі», – наголосив Куртєв.

Нагадаємо вдень, 5 квітня, в Запоріжжі було чути звуки вибухів. Незадовго до цього в області було оголошено повітряну тривогу.

Згодом голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки по місту є постраждалі.

До слова, триває 772-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Читайте також: Ракетний удар по Запоріжжю. Мер міста про рятувальну операцію і ймовірність евакуації
Теги: Запоріжжя окупанти війна обстріл балістичні ракети

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