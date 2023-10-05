Ракетний удар по Харківщині, південь витримав атаку дронів: ситуація в регіонах

Ворожі війська продовжують крити вогнем Херсон.

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Кіровоградщина

Сьогодні вночі російський агресор атакував область дронами. Працювала ППО. Збито 9 безпілотників. Проте є й влучання. Обійшлося без загиблих та травмованих. Всі відповідні служби на місці. Триває ліквідація пожежі. За попередніми даними – цивільна інфраструктура не ушкоджена. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина

За добу – один обстріл (сім вибухів). Ворог із мінометів обстріляв Сновську громаду (Корюківський район). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордоння. Зафіксовано 16 вибухів – з мінометів та АГС. Обстрілів зазнали Путивльська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 13 вибухів: міномети та скидання ВОГ за допомогою БПЛА і пуск з гелікоптера ракети НАР (3 вибухи).

Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська громади. Минулося без постраждалих.

Дніпропетровщина

Зранку російські терористи відкрили вогонь по Нікополю. Наслідки атаки зʼясовуються. Вчора вдень росіяни обстрілювали Нікополь.

Осколкове поранення отримала 75-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. У місті понівечені 10 приватних будинків, декілька господарських споруд, одна – зруйнована. Пошкоджені й об’єкт інфраструктури, авто та лінії електропередач.

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Запорізька область

Минулої доби ворог завдав 189 ударів по 23 населених пунктах області. 163 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Залізничного, Чарівного, Червоного, Малинівки, Преображенки, Малих Щербаків, П'ятихаток, Плавнів й Кам'янського.

Військовослужбовці РФ здійснили чотири авіаудари по Оріхову, Малій Токмачці та Роботиному, 9 БПЛА-атак Новоданилівки, Полтавки, Роботиного, Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки й Степового, а також 13 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Білогір'я та Степового.

Внаслідок артударів поранення отримала 47-річна жителька Кам'янського та 64-річна оріхів'янка; їх оперативно доправлено до лікувальних установ. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харківщина

Цієї ночі ворог завдав ракетного удару (попередньо, ЗРК С-300) по смт Печеніги Чугуївського району, зафіксовані влучання на території дачного селища; пошкоджено два будинки, сталися пожежі. Також ворог обстріляв с. Гороховатка Ізюмського району. Сталася лісова пожежа на площі 500 м кв. Внаслідок обстрілів с. Глибоке Харківського району є прильоти за межами села; горіла трава на площі 2 га.

Вчора ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок, горіла трава та чагарники. Внаслідок ворожих обстрілів з артилерії смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди, приватний автомобіль.

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Луганщина

За минулу добу противник здійснив 149 обстрілів (554 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – 12 населених пунктів: Торецьк, Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, смт Новогригорівка, смт Курдюмівка, смт Керамік, с.Райське, с.Петрівка, с.Кучерів Яр, с.Шахтарське, с.Новокалинове.

Пошкоджено об’єктів 55 житлових будинків (з них 3 – багатоквартирні), гараж, два цивільних автомобіля, 2 ЛЕП. На Донеччинаі за добу: одна людина загинула, 3 поранених.

Миколаївщина

Вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 10 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Сьогодні зранку ворог завдавав артилерійських обстрілів біля населеного пункту Куцурубської громади. Без постраждалих.

Одещина

Вночі окупанти атакували область ударними БпЛА типу Shahed з південного напрямку (мис Чауда -ТОТ Крим). Всього знищено - 5 БПЛА.

Херсонщина

Сьогодні вночі рашисти вдарили з авіації по Одрадокам'янці та Миколаївці Бериславського району. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

За минулу добу по області противник здійснив 78 обстрілів (445 снарядів), з них по м. Херсон – 8 обстрілів (25 снарядів).

Бериславський район був під вогнем ворожої авіації. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Загалом скинули з десяток керованих авіабомб.

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Ворожі війська продовжують крити вогнем Херсон. Внаслідок чергових обстрілів руйнувань зазнав освітній заклад, а також житлові будинки. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

Також рашисти обстріляли Садове Херсонського району. Постраждав 65-річний чоловік, котрий знаходився на подвірʼї оселі. У с. Брускинське Бериславського району у полі на міні підірвався 32-річний чоловік; доставлений до Великоолександрівської лікарні, стан важкий. Всього за добу через російську агресію дві людини дістали поранення.

Нагадаємо, триває 589-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.