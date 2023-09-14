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У Києві вперше відкрито водійські курси для жінок, які постраждали від війни (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві вперше відкрито водійські курси для жінок, які постраждали від війни (фото)
До кінця року учасниці після успішного складання іспиту отримають водійське посвідчення категорії В
фото: Марина Хонда

Пілотний проєкт курсів водіння – це можливість для 15 жінок отримати нову професію

У Києві відкрито перші в Україні водійські курси для жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За словами Хонди, пілотний проєкт курсів водіння – це можливість для 15 жінок отримати нову професію та стати ще більш мобільними, незалежними та впевненішими в собі. Також окремо передбачене інклюзивне навчання для п'яти жінок з інвалідністю.

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До кінця року учасниці після успішного складання іспиту отримають водійське посвідчення категорії В
фото: Марина Хонда

«Через війну вони вимушені були переїхати з рідних міст та починати все з нуля. Втратили житло, роботу та постійні джерела доходу. Самостійно виховують дітей з інвалідністю, пережили окупацію, мають скрутне фінансове становище», – написала Хонда.

До слова, з моменту оголошення конкурсу за три дні організатори отримали близько двох тисяч заявок. Первинним етапом відбору став аналіз анкет, фінальним – особистісні інтерв'ю.

«Курси включають як теоретичну, так і практичну підготовку, що забезпечить жінкам необхідні навички для безпечного керування автомобілем. До кінця року учасниці після успішного складання іспиту отримають водійське посвідчення категорії В», – каже заступниця Кличка.

Нагадаємо, у Києві у Центрі стресостійкості презентували навчальну програму «Добре сусідство». Вона є першою в Україні і розроблена на замовлення міської влади в межах Меморандуму із Ізраїлем.

До слова, протягом серпня на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству надійшло 1486 звернень, із яких 437 – щодо домашнього насильства.

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Теги: Київ водій навчання жінка Марина Хонда

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