Окупанти влучили в приватний сектор у Сумах
Унаслідок ракетного удару зруйновано приватний будинок
8 вересня окупанти вдарили по приватному сектору в Сумах. Внаслідок ворожої атаки є руйнування. Про це повідомила Сумська ОВА.
«У Сумах російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору. Зруйновано приватний будинок», – йдеться у повідомленні.
Також в адміністрації зазначили, що на місці працюють усі екстрені служби.
«Людям надається вся необхідна допомога», – додали в ОВА.
Нагадаємо, що 8 вересня у Сумах пролунав звук вибуху. Військова адміністрація повідомила, що в місті працює ППО.
Триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Коментарі — 0