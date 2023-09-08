Окупанти влучили в приватний сектор у Сумах

На місці удару вже працюють екстрені служби

Унаслідок ракетного удару зруйновано приватний будинок

8 вересня окупанти вдарили по приватному сектору в Сумах. Внаслідок ворожої атаки є руйнування. Про це повідомила Сумська ОВА.

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«У Сумах російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору. Зруйновано приватний будинок», – йдеться у повідомленні.

Також в адміністрації зазначили, що на місці працюють усі екстрені служби.

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«Людям надається вся необхідна допомога», – додали в ОВА.

Нагадаємо, що 8 вересня у Сумах пролунав звук вибуху. Військова адміністрація повідомила, що в місті працює ППО.

Триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.